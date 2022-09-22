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"Самый кровавый" бой: тиктокеры Кадырова показали, как воюют с бандеровским воздухом

22 сентября 2022, 09:48

Кадыровцы пытались притвориться, что попали в "жестокий бой", но спалились на том, что расстреливают просто воздух.

Кадыровцы
Тиктокеры Кадырова показали, как воюют с бандеровским воздухом/ скрин

Оккупанты из отрядов Рамзана Кадырова не прекращают удивлять своими абсурдными видео, якобы снятыми "на поле боя". То они воюют с пустыми кустами, то беспощадно расстреливают пустой дом. А вот теперь пришла очередь к "бандеровскому воздуху".

Новое видео "бравых вояк" выложил у себя на канале в Telegram сам Кадыров. После этого его распространили украинские военные на Telegram-канале"Оперативный ВСУ", высмеивая бестолковость кадыровцев.

"Рамзанка Дыров похвастался в своем телеграм-канале очередным бабуинским трэш-боевиком, снятым его верными тиктокерами", – подписал распространяемое видео авто поста.

Кадыровцы на этот раз устроили спектакль со стрельбой и дымом. И еще большей комичности ситуации придает музыка, которую наложили на видео.

Представители тикток-войск упорно стреляют куда-то в даль из-за кирпичной стены, за которой прячутся. При этом воины настолько "меткие", что держат автоматы над головой и даже не целятся, выпуская пули.

Кадыровцы
скрин
Кадыровцы
скрин

По бандеровскому воздуху они решили ударить даже из ручного противотанкового гранатомета – и делают это тоже не целясь. Весь процесс "кровавого боя" с воздухом сопровождает постоянная бесцельная беготня других кадыровских тиктокеров перед камерой снимающего.

Ранее сообщалось, что попытка подразделений кадыровцев пойти в атаку на Донбассе и занять один из населенных пунктов закончилась для них провалом. Они не только не смогли выполнить задание, но и потеряли многих своих "товарищей по оружию". В результате неудачной для оккупантов атаки они потеряли 16 военнослужащих 200-ми и еще 20 – 300.

Напомним, украинские военные захватили в плен боевика-кадыровца, который воевал в составе войск России в Украине. Его назвали ценным кадром для обменного фонда. Кадыровца научили отвечать на приветствие "Слава Украине" словами "Героям Слава".

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