ВСУ захватили в плен кадыровца и научили его говорить 'Героям слава' в ответ на 'Слава Украине'

Кадыровца назвали ценным кадром для обменного фонда.
Украинские военные захватили в плен боевика-кадыровца, воевавшего в составе войск России в Украине. Его назвали ценным кадром для обменного фонда. Кадыровца научили отвечать на приветствие "Слава Украине" словами "Героям Слава".
Как сообщили в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ, боевика задержали саперы 25-й Отдельной десантно-штурмовой бригады.
"Саперы из 25-й ДШБ взяли в плен кадыр-дона-дигидона из тик-ток войск. Очень ценный кадр для обменного фонда", – отметили в СтратКоме.
Опубликовано соответствующее видео. На кадрах в салоне автомобиля украинские воины везут пленного оккупанта и спрашивают, откуда конкретно он приехал. Кадыровец называет имя и населенный пункт.
"Ну все, будешь живой, не переживай. Все будет хорошо", - сказали украинские военные.
Также они научили его правильно отвечать на приветствие "Слава Украине!"
"Героям слава!" – в ответ говорил оккупант.
Война России против Украины
Армия Украины провела мощное контрнаступление в Харьковской области. Глава ОВА Олег Синегубов заявил, что на ряде участков украинские военные вышли на государственную границу с Россией. Войска РФ бегут либо вглубь фронта, либо на российскую территорию.
Заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, что силы обороны Украины освободили уже более 300 населенных пунктов в Харьковской области. Она подчеркнула – операция ВСУ будет продолжаться до тех пор, пока украинские войска не освободят все захваченные районы региона.
Спикер Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк отметила, что контрнаступление ВСУ в Херсонской области проходит успешно.
Армия установила огневой контроль над всей территорией Херсонщины. У оккупантов низкий боевой дух, особенно на фоне успехов украинцев на Харьковщине.
Смотрите видео ТСН – карта войны России против Украины на 14 сентября
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