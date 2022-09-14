ВСУ захватили в плен кадыровца и научили его говорить 'Героям слава' в ответ на 'Слава Украине'

ВСУ взяли в плен российского военного-кадыровца / Reuters

Украинские военные захватили в плен боевика-кадыровца, воевавшего в составе войск России в Украине. Его назвали ценным кадром для обменного фонда. Кадыровца научили отвечать на приветствие "Слава Украине" словами "Героям Слава".

Как сообщили в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ, боевика задержали саперы 25-й Отдельной десантно-штурмовой бригады.

"Саперы из 25-й ДШБ взяли в плен кадыр-дона-дигидона из тик-ток войск. Очень ценный кадр для обменного фонда", – отметили в СтратКоме.

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Опубликовано соответствующее видео. На кадрах в салоне автомобиля украинские воины везут пленного оккупанта и спрашивают, откуда конкретно он приехал. Кадыровец называет имя и населенный пункт.

"Ну все, будешь живой, не переживай. Все будет хорошо", - сказали украинские военные.

Также они научили его правильно отвечать на приветствие "Слава Украине!"

"Героям слава!" – в ответ говорил оккупант.

Война России против Украины

Армия Украины провела мощное контрнаступление в Харьковской области. Глава ОВА Олег Синегубов заявил, что на ряде участков украинские военные вышли на государственную границу с Россией. Войска РФ бегут либо вглубь фронта, либо на российскую территорию.

Заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, что силы обороны Украины освободили уже более 300 населенных пунктов в Харьковской области. Она подчеркнула – операция ВСУ будет продолжаться до тех пор, пока украинские войска не освободят все захваченные районы региона.

Спикер Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк отметила, что контрнаступление ВСУ в Херсонской области проходит успешно.

Армия установила огневой контроль над всей территорией Херсонщины. У оккупантов низкий боевой дух, особенно на фоне успехов украинцев на Харьковщине.

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