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Армия Украины взяла под огневой контроль почти всю Херсонщину, контрнаступление идет успешно

14 сентября 2022, 14:04

В войсках РФ в Херсонской области царит паника после успешного продвижения ВСУ на Харьковщине, отметила Наталья Гуменюк.

Херсон ВСУ войска РФ
Оккупанты России минируют в Херсонской области территории, которые покидают - ОК Юг / Коллаж Людмила Денисова, УНИАН, Reuters

Вооруженные силы Украины захватили огневой контроль почти над всей территорией Херсонской области. Контрнаступление продолжается. Сложности, с которыми сталкиваются украинские войска, связаны со спецификой рельефа региона. В рядах российских оккупантов царит паника. Об этом рассказала представитель Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом она рассказала о том, что силы обороны Украины продолжают успешное контрнаступление на южном фронте. Почти вся территория Херсонской области уже под огневым контролем нашей армии.

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По ее словам, военные продолжают двигаться вперед. Сложности возникают из-за специфики территории. На Херсонщине много речных переходов, каналов, а сама местность, по сути, является открытой степью.

"Поэтому здесь нет такой информационной открытости. Ведь это очень опасно из-за участия наших подразделений, наличие мирного населения, которое может подвергаться обстрелам, которые враг возобновляет после освобождения территории", - объяснила Гуменюк и добавила, что оккупанты минируют участки, с которых они ушли.

Также она уточнила, что ВСУ не могут публично говорить о всех успехах армии. Контрнаступление продолжается – украинские военные продвигаются вперед и оттесняют российских оккупантов с занятых ими позиций.

Наталья Гуменюк подчеркнула, что движение армии Украины бьет по моральному состоянию противника. Боевой дух врага сильно снизился после успехов украинских защитников в Харьковской области, а Херсонщину ВСУ взяли практически полностью под огневой контроль.

Ситуация в Херсонской области

Украинская армия за прошедшие 2 недели контрнаступления на Херсонщине сумела отвоевать около 500 квадратных километров территории. Силы обороны освободили 5 населенных пунктов – Высокополье, Нововознесенское, Белогорку, Сухой Ставок и Миролюбовку. Военная операция продолжается.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что ВСУ после успешного контрнаступления в Харьковской области возьмут паузу. Украинские войска будут готовить резервы для новых операций. Теперь у армии появится возможность завершить свою операцию в Херсонской области.

Полковник ВСУ в запасе Роман Свитан сказал, что Херсонская область освобождается медленно из-за высокой плотности российских войск в регионе.

По его словам, темпы продвижения украинских войск на правобережье Херсонщины будут зависеть от скорости уничтожения вражеских войск и от объемов оружия, которое поставляет Запад.

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