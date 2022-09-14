Армия Украины взяла под огневой контроль почти всю Херсонщину, контрнаступление идет успешно

Оккупанты России минируют в Херсонской области территории, которые покидают - ОК Юг / Коллаж Людмила Денисова, УНИАН, Reuters

Вооруженные силы Украины захватили огневой контроль почти над всей территорией Херсонской области. Контрнаступление продолжается. Сложности, с которыми сталкиваются украинские войска, связаны со спецификой рельефа региона. В рядах российских оккупантов царит паника. Об этом рассказала представитель Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом она рассказала о том, что силы обороны Украины продолжают успешное контрнаступление на южном фронте. Почти вся территория Херсонской области уже под огневым контролем нашей армии.

Видео дня

По ее словам, военные продолжают двигаться вперед. Сложности возникают из-за специфики территории. На Херсонщине много речных переходов, каналов, а сама местность, по сути, является открытой степью.

"Поэтому здесь нет такой информационной открытости. Ведь это очень опасно из-за участия наших подразделений, наличие мирного населения, которое может подвергаться обстрелам, которые враг возобновляет после освобождения территории", - объяснила Гуменюк и добавила, что оккупанты минируют участки, с которых они ушли.

Также она уточнила, что ВСУ не могут публично говорить о всех успехах армии. Контрнаступление продолжается – украинские военные продвигаются вперед и оттесняют российских оккупантов с занятых ими позиций.

Наталья Гуменюк подчеркнула, что движение армии Украины бьет по моральному состоянию противника. Боевой дух врага сильно снизился после успехов украинских защитников в Харьковской области, а Херсонщину ВСУ взяли практически полностью под огневой контроль.

Ситуация в Херсонской области

Украинская армия за прошедшие 2 недели контрнаступления на Херсонщине сумела отвоевать около 500 квадратных километров территории. Силы обороны освободили 5 населенных пунктов – Высокополье, Нововознесенское, Белогорку, Сухой Ставок и Миролюбовку. Военная операция продолжается.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что ВСУ после успешного контрнаступления в Харьковской области возьмут паузу. Украинские войска будут готовить резервы для новых операций. Теперь у армии появится возможность завершить свою операцию в Херсонской области.

Полковник ВСУ в запасе Роман Свитан сказал, что Херсонская область освобождается медленно из-за высокой плотности российских войск в регионе.

По его словам, темпы продвижения украинских войск на правобережье Херсонщины будут зависеть от скорости уничтожения вражеских войск и от объемов оружия, которое поставляет Запад.

Смотрите видео ТСН - карта боев Украины с Россией на 14 сентября

Другие новости: