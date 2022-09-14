УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Армия Украины получает возможность завершить свое наступление на Херсонщине – Жданов

14 сентября 2022, 04:50

ВСУ после стремительного освобождения Харьковской области возьмут паузу, считает Олег Жданов.

Херсон, Украинские военные, ВСУ
У войск Украины появляется возможность решить вопрос оккупированной Херсонщины – Жданов / Telegram Ермак, Суспільне

После освобождения Харьковской области Вооруженные силы Украины возьмут небольшую паузу для того, чтобы подтянуть резервы. Когда будет подготовлена новая группировка, способная проводить молниеносные операции, командование решит, на каком направлении начнется новое контрнаступление. В то же время сейчас появляется возможность завершить операцию на Херсонщине. Об этом заявил военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

В интервью ТСН он рассказал о том, что после освобождения Харьковской области от российской оккупации ВСУ возьмут паузу для формирования резервов.

Видео дня

При этом у сил обороны Украины появляется возможность завершить свои контрнаступательные действия в Херсонской области.

"Сейчас будет небольшая пауза. Мы должны подтянуть тылы, резервы, сформировать фронт и дальше продолжать стягивать резервы. Как только будет сформирована очередная волна резерва, которая будет способна провести аналогичную операцию, тогда наше командование решит, где и на каком направлении наступать", - отметил Жданов.

Также он добавил, что несмотря на фактическую ликвидацию Харьковского направления, в будущем ожидаются сложности с контрнаступлением на Донбассе. Войска РФ отступили в Донецкую и Луганскую области, увеличив там плотность своих сил.

"Есть как положительные, так и негативные стороны этого. Мы фактически ликвидировали Слобожанское и Харьковское направления. Изюмской группировки не существует, но те войска, которые отступили в Луганскую и Донецкую область, увеличат плотность войск на этих направлениях. И для нас это будет уже больше проблемой в плане прорыва обороны и начала контрнаступательных действий. То есть нам нужно будет наращивать больше силы для контрнаступления на эти направления. Когда мы пойдем снова в контрнаступление, нам нужно будет действовать постепенно", - подчеркнул Олег Жданов.

Контрнаступление ВСУ в Харьковской области

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов 12 сентября сделал заявление, согласно которому ВСУ в некоторых районах региона вышли к государственной границе с Россией. Военная операция продолжается. Враг убегает либо вглубь фронта, либо на территорию страны-агрессора.

Министр обороны Алексей Резников отметил, что контрнаступательная операция Украины на Харьковщине прошла даже лучше, чем ожидалось.

По его словам, украинцы доказали свою способность побеждать российские войска на поле боя. Однако о победе говорить пока рано – оккупанты могут пойти в контратаку.

Заместитель министра обороны Анна Маляр сказала, что Вооруженные силы Украины в Харьковской области освободили более 300 населенных пунктов. Контрнаступление будет идти до полной деоккупации региона.

Смотрите видео ТСН - что происходит в Херсонской области

Другие новости:

ВСУ Харьковская область Херсонская область Олег Жданов война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

04:50

Армия Украины получает возможность завершить свое наступление на Херсонщине – Жданов

04:40

Главные продукты, которые замечательно помогают бороться со стрессом

04:15

В моду вошла впечатляющая стрижка Бабочка в стиле романтичных 70-х и непредсказуемых 90-хФото

03:43

"Хороший подарок для мужиков": Волочкова показала домашнее видео

03:20

Зима ворвется неожиданно: синоптик рассказал, когда Украину завалит снегомВидео

Реклама
03:17

Репяхова показала, за что Павлика в плавках так любят девушки: "Вот бы каждому деду!"

02:45

Зачем класть губку для мытья посуды в микроволновку: способ от опытных хозяек

02:10

Волосы перестанут выпадать через неделю: секретный рецепт действенной маски от японокВидео

01:35

Военный эксперт спрогнозировал, сколько продлится контрнаступление ВСУ

00:22

Кривошапко снова женился и показал красотку-жену

00:00

Предсказатель смерти Королевы Елизаветы рассказал, когда умрет Чарльз

13 сентября, вторник
23:54

Полковник рассказал, что мешает ВСУ быстро деоккупировать ХерсонщинуВидео

23:37

Иметь такое оружие и не пользоваться: Кошмал удивилась нежеланию звезд переходить на украинский

23:34

Путин готовится сдать Крым: Олег Жданов перечислил основные признакиВидео

22:58

Маркер идиотизма: Шукшина нашла новый способ выявлять "предателей" с помощью Z-символа

22:55

Закончились козыри: экс-депутат Госдумы сделал неожиданный прогноз по войнеВидео

22:52

Контрнаступление ВСУ: Зеленский раскрыл невероятный успех на фронтеВидео

22:29

Громят гаражи и угоняют авто: россияне массово бегут с Мелитополя в сторону Крыма

22:21

"Это приведет к катастрофе": военный эксперт объяснил, когда Путин может объявить мобилизацию в РФВидео

22:17

Зеленский срочно созвал заседение Ставки: дал важное указание по госгранице

Реклама
21:51

Сильнейшее похолодание: синоптики назвали дату "мороза"Видео

21:42

Не лечит, а калечит: как нужно правильно пить чай с медом

21:39

"Вот вам, а не Херсон": Андрей Данилко смело показал свое отношение к россиянам

21:32

"Я ждала, что ты придешь": мама воина ВСУ трогательно встретила его в освобожденном селеВидео

21:08

Доллар взлетит до 50 гривен: названы срокиВидео

20:48

Кабмин одобрил проект "военного" госбюджета-2023Видео

20:38

"Поклонялся" коммунистическим вождям и СССР: ВСУ ликвидировали члена молодежного "парламента" СевастополяФотоВидео

20:31

Шольц полтора часа общался с Путиным и призывал вывести войска из Украины

20:10

Приметы на 15 сентября: какие 3 вещи запрещено делать, чтобы беды в дом не впуститьВидео

20:05

"Молитесь за меня!": Вайкуле ответила на вопрос о рецидиве рака

19:52

Украина получит мощную финансовую помощь: Зеленский озвучил миллиардную суммуВидео

19:49

В Грузии пассажиры выгнали из маршрутки наглых россиян за крики "Слава России"Видео

19:42

Россияне досрочно выпускают курсантов, чтобы бросить их на войну - Генштаб

19:34

"Бежали, как мыши": военные рассказали об освобождении ИзюмаВидео

19:26

Судья Мастер-шеф Лиза Глинская с бритой головой рассказала о своей "войне на выживание"

19:24

Армия Украины крушит снабжение войск РФ на юге: у оккупантов рухнула логистикаВидео

19:24

Везет по жизни: названы 3 самых фартовых знака зодиакаВидео

19:20

Лоха душат медленномнение

19:03

В Госдуме пришли в бешенство из-за гарантии безопасности для Украины

19:03

Гороскоп на завтра, 14 сентября 2022: Ракам – испытания, Скорпионам – предательство, Козерогам – врагиВидео

Реклама
19:00

Репутационные риски для Украины: эксперты об арестах предприятий, которые кредитует ЕБРР

18:47

Воздушные силы ВСУ за два часа сбили 2 российских самолета Су-24

18:44

Окружение Путина взялось за Кадырова: Жданов рассказал, что ждет предводителя "Тик-ток" войскВидео

18:33

Это наша земля: ВСУ деоккупировали еще три населённых пункта на ХарьковщинеВидео

18:29

Продажная слава: предательница Ани Лорак ради концертов в Европе вдруг вспомнила, что она украинка

18:24

Запад ожидает долгой битвы ВСУ с войсками РФ и может дать Украине истребители с ПВО – FTВидео

18:14

"Сидят в своих блогах и...": Полякова отчитала украинцев из-за Ефросинину

17:51

Умер Жан-Люк Годар - французский режиссер добровольно принял решение об уходе

17:34

Без стирки и химчистки: как реанимировать засаленные рукава и воротник на пуховике

17:34

Как отстирать пятна чернил: 10 эффективных способов, которые спасут вашу одежду

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Мода и красота
Модные прическиЖенские стрижкиОкрашивание волос
Персоны
Марк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий Ким
Гороскоп
Гороскоп тароНоволуние в сентябреГороскоп на сентябрьГороскоп на завтраГороскоп на неделю
Синоптик
Прогноз погодыПогода на две неделиПогода на августПогода осеньМагнитная буря
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Выходные в сентябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Рецепты
Консервация
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять