Армия Украины получает возможность завершить свое наступление на Херсонщине – Жданов

У войск Украины появляется возможность решить вопрос оккупированной Херсонщины – Жданов / Telegram Ермак, Суспільне

После освобождения Харьковской области Вооруженные силы Украины возьмут небольшую паузу для того, чтобы подтянуть резервы. Когда будет подготовлена новая группировка, способная проводить молниеносные операции, командование решит, на каком направлении начнется новое контрнаступление. В то же время сейчас появляется возможность завершить операцию на Херсонщине. Об этом заявил военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

В интервью ТСН он рассказал о том, что после освобождения Харьковской области от российской оккупации ВСУ возьмут паузу для формирования резервов.

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При этом у сил обороны Украины появляется возможность завершить свои контрнаступательные действия в Херсонской области.

"Сейчас будет небольшая пауза. Мы должны подтянуть тылы, резервы, сформировать фронт и дальше продолжать стягивать резервы. Как только будет сформирована очередная волна резерва, которая будет способна провести аналогичную операцию, тогда наше командование решит, где и на каком направлении наступать", - отметил Жданов.

Также он добавил, что несмотря на фактическую ликвидацию Харьковского направления, в будущем ожидаются сложности с контрнаступлением на Донбассе. Войска РФ отступили в Донецкую и Луганскую области, увеличив там плотность своих сил.

"Есть как положительные, так и негативные стороны этого. Мы фактически ликвидировали Слобожанское и Харьковское направления. Изюмской группировки не существует, но те войска, которые отступили в Луганскую и Донецкую область, увеличат плотность войск на этих направлениях. И для нас это будет уже больше проблемой в плане прорыва обороны и начала контрнаступательных действий. То есть нам нужно будет наращивать больше силы для контрнаступления на эти направления. Когда мы пойдем снова в контрнаступление, нам нужно будет действовать постепенно", - подчеркнул Олег Жданов.

Контрнаступление ВСУ в Харьковской области

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов 12 сентября сделал заявление, согласно которому ВСУ в некоторых районах региона вышли к государственной границе с Россией. Военная операция продолжается. Враг убегает либо вглубь фронта, либо на территорию страны-агрессора.

Министр обороны Алексей Резников отметил, что контрнаступательная операция Украины на Харьковщине прошла даже лучше, чем ожидалось.

По его словам, украинцы доказали свою способность побеждать российские войска на поле боя. Однако о победе говорить пока рано – оккупанты могут пойти в контратаку.

Заместитель министра обороны Анна Маляр сказала, что Вооруженные силы Украины в Харьковской области освободили более 300 населенных пунктов. Контрнаступление будет идти до полной деоккупации региона.

Смотрите видео ТСН - что происходит в Херсонской области

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