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Полковник рассказал, что мешает ВСУ быстро деоккупировать Херсонщину

13 сентября 2022, 23:54

Свитан уверен, что скорость движения ВСУ на правобережной Херсонщине будет зависеть от скорости уничтожения россиян.

Херсон, Украинские военные, ВСУ
Что мешает деоккупации Херсона - ответ полковника / Telegram Ермак, Суспільне

Полковник ВСУ в запасе и военный летчик-инструктор Роман Свитан перечислил главные причины, которые осложняют деоккупацию правобережной части Херсонской области, в том числе и самого Херсона.

"Основная проблема в медленной деоккупации Херсонщины – это плотность российских войск, которую они увеличили в последние несколько недель, кстати выведя часть войск из Изюмского котла. Поэтому плотность войск в районе Изюма уменьшилась, плотность войск в Херсонской области увеличилась, – отметил он. – В Харьковской области количество россиян на квадратный километр намного меньше, чем сейчас есть в Херсонской области", - сообщил полковник в эфире FREDOM.

Свитан уверен, что скорость движения ВСУ на правобережной Херсонщине будет зависеть от скорости уничтожения россиян и от тех боевых возможностей, которые дает Украине сотрудничество с НАТОвскими партнерами:

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"То количество боеприпасов, которое сейчас подошло в район Херсонщины, в принципе, достаточно для уменьшения плотности войск россиян примерно до такого уровня, как оно было уменьшено самими россиянами в районе Изюма, и дальше будет в каких-то местах каскадное обрушение…", - подытожил эксперт.

Ситуация в Херсонской области

Военный эксперт Александр Коваленко полагает, что у группировки войск России на правом берегу Днепра в Херсонской области, которой грозит окружение, есть только два варианта дальнейших действий.

Либо оккупанты решатся на "жест доброй воли", либо попытаются уплыть через Днепр.

Аналитик Института изучения войны Джордж Баррос предполагает, что если армия Украины сможет окружить и осадить войска России в оккупированном Херсоне, она докажет свою способность повторить такой же маневр на остальном юге и на востоке.

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что ВСУ продолжают продвижение на Херсонщине.

Украинские силы подходят к захваченному Херсону с разных сторон. Российские оккупационные войска могут оказаться в окружении.

Смотрите видео ТСН - что происходит в Херсонской области

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