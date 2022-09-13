"С россиянами произошла какая-то беда у Лимана": Арестович озвучил новые детали о боях с оккупантами

Арестович озвучил новые детали о боях с оккупантами / Фото УНИАН

У украинской армии есть все шансы уничтожить корпус оккупантов в районе Лимана (Донецкая область). И тогда ВСУ откроется торный путь на Лисичанск и Северодонецк, что на Луганщине. Об этом в разговоре с российским оппозиционером и юристом Марком Фейгиным заявил советник Офиса президента Алексей Арестович.

"Как сообщают россияне, у них произошла какая-то беда в районе Лимана. Они страдают и пишут об этом страшные вещи. Мол, Лиман едва держится. Если прочесть сепаратистские и российские сайты, то там у них незаметно подкралась беда. "Герои", бьющиеся под Осколом, попадают в очень неприятную ситуацию, которая неизвестно, чем для них закончится. Посмотрим, а что касается Лимана, то там интересная ситуация. Злые языки говорят, что ВСУ форсировали Северский Донец. Мы можем обсуждать то, что говорят оккупанты. А если это правда, то Лиман попадает в очень плохую ситуацию. А если Лиман упадет, то дорога на Лисичанск и Северодонецк раскрывается", — подытожил Арестович.

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Освобождение оккупированных территорий

Отметим, что ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что ВСУ освободили 6 тысяч квадратных километров территории на юге и востоке страны.

В Харьковской области бойцы Вооруженных сил Украины на отдельных участках фронта вышли к государственной границе с Россией. Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что украинские военные пошли в мощное контрнаступление на Харьковщине и что таких успехов от действий ВСУ даже не ожидали. Резников сказал, что все эти успехи являются знаком того, что Россию можно победить. Однако пока рано праздновать победу, так как российские войска могут попытаться пойти в контратаку, подчеркнул он.

Эксперты американского Института изучения войны заявили, что ВСУ переломили ход войны в свою пользу, при этом Украина будет всё чаще диктовать место и характер основных боевых действий, а РФ будет всё чаще неадекватно реагировать на растущее физическое и психологическое давление. Однако война, скорее всего, затянется до 2023 года, уверены в ISW.

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