УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"С россиянами произошла какая-то беда у Лимана": Арестович озвучил новые детали о боях с оккупантами

13 сентября 2022, 08:14

Как заявил советник Офиса президента Алексей Арестович, "незаметно" подкралась беда к оккупантам на Донбассе - причем об этом говорят сами враги.

ВСУ, взрыв
Арестович озвучил новые детали о боях с оккупантами / Фото УНИАН

У украинской армии есть все шансы уничтожить корпус оккупантов в районе Лимана (Донецкая область). И тогда ВСУ откроется торный путь на Лисичанск и Северодонецк, что на Луганщине. Об этом в разговоре с российским оппозиционером и юристом Марком Фейгиным заявил советник Офиса президента Алексей Арестович.

"Как сообщают россияне, у них произошла какая-то беда в районе Лимана. Они страдают и пишут об этом страшные вещи. Мол, Лиман едва держится. Если прочесть сепаратистские и российские сайты, то там у них незаметно подкралась беда. "Герои", бьющиеся под Осколом, попадают в очень неприятную ситуацию, которая неизвестно, чем для них закончится. Посмотрим, а что касается Лимана, то там интересная ситуация. Злые языки говорят, что ВСУ форсировали Северский Донец. Мы можем обсуждать то, что говорят оккупанты. А если это правда, то Лиман попадает в очень плохую ситуацию. А если Лиман упадет, то дорога на Лисичанск и Северодонецк раскрывается", — подытожил Арестович.

Видео дня

Освобождение оккупированных территорий

Отметим, что ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что ВСУ освободили 6 тысяч квадратных километров территории на юге и востоке страны.

В Харьковской области бойцы Вооруженных сил Украины на отдельных участках фронта вышли к государственной границе с Россией. Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что украинские военные пошли в мощное контрнаступление на Харьковщине и что таких успехов от действий ВСУ даже не ожидали. Резников сказал, что все эти успехи являются знаком того, что Россию можно победить. Однако пока рано праздновать победу, так как российские войска могут попытаться пойти в контратаку, подчеркнул он.

Эксперты американского Института изучения войны заявили, что ВСУ переломили ход войны в свою пользу, при этом Украина будет всё чаще диктовать место и характер основных боевых действий, а РФ будет всё чаще неадекватно реагировать на растущее физическое и психологическое давление. Однако война, скорее всего, затянется до 2023 года, уверены в ISW.

Другие новости:

Алексей Арестович война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

08:14

"С россиянами произошла какая-то беда у Лимана": Арестович озвучил новые детали о боях с оккупантами

07:42

Войска РФ отошли с Киселевки и открывают ВСУ путь к северо-западной части Херсона - ISW

07:30

Когда полезнее пить кофе – до или после еды

07:00

Когда Украина сможет доставать ракетами до Москвы и получит самолеты F-16 – интервью с Юрием ИгнатомВидео

06:55

Между Азербайджаном и Арменией вспыхнули бои на границеВидео

Реклама
06:49

Теперь мы их "играем", и мы их сделаем.мнение

06:12

Крутые поздравления с Днем программиста своими словами, стихи, смс и открытки

05:20

Две области Украины атакует снег в сентябре: синоптики обновили прогнозВидео

04:05

Рожденные в год Крысы: какой характер, кто станет лучшей парой и в какой сфере сулит удача

03:30

Арктический холод и заморозки: украинцев предупредили об аномалии с "потопом"Видео

03:20

Поможет один дешевый ингредиент: как сделать, чтобы рыба не прилипала и не разваливалась на сковородеВидео

02:47

Сладкий пирожочек или секси-кошка: Анна Неплях в кружевном белье показала формы на балконе

02:15

У РФ недостаточно сил, чтобы удержать Крым – генерал РоманенкоВидео

01:35

Военный эксперт пояснил, почему оккупантам грозит обвал обороны из-за ударов ВСУВидео

01:04

Практически как в сказке: 3 знака зодиака – в списке счастливчиков неделиВидео

00:51

Приметы на 13 сентября: какие 4 вещи нельзя делать, чтобы не попасть в опасностьВидео

12 сентября, понедельник
23:52

На Харьковщине ВСУ уничтожили российской техники на 700 млн долларов - Forbes

23:41

Разъяренная "шальная императрица" Аллегрова в гневе устроила скандал в КремлеВидео

23:19

Когда в Украине ожидается осенний пик коронавируса и в чем его опасность: ответ ВОЗ

23:01

Наступление ВСУ: Арестович рассказал о невероятном масштабе освобожденных территорийВидео

Реклама
22:53

Как правильно мыть ёршик для туалета и как его дезинфицировать: главные секреты

22:41

"Пополнен обменный фонд": ВСУ при контрнаступлении взяли в плен высокопоставленных офицеров РФВидео

22:26

В разведке поведали, как считают потери оккупантов и почему о них молчит РоссияВидео

22:10

Контрнаступление ВСУ: в Минобороны назвали новые данные об освобожденных территорияхВидео

21:49

"Ты – больной старик!": у гроба Елизаветы II набросились на сына королевыВидео

21:47

Украина запросила у США вооружение для продолжения наступления в 2023 году - WSJВидео

21:42

Макс Барских объявил о том, что берет новый псевдоним: "Слишком много горя и страданий"

21:26

В Херсоне партизаны взорвали коллаборантку Татьяну ТомилинуВидео

21:14

В Украину несется морозный циклон: синоптики назвали области, которые будут плаватьВидео

21:14

Зеленский признался, может ли завершиться война, пока Путин прибывает при властиВидео

21:02

Чарли пальцы-сосиски: о какой болезни "говорят" руки 73-летнего монархаВидео

20:47

"Мы проигрываем, ВСУ нас окружают": оккупант жалуется, что у военных РФ на Харьковщине нет шансов выжитьВидео

20:36

Последняя воля королевы: о чем попросила Елизавета II перед смертью и кого выбрала для исполненияВидео

20:29

"Словно ветром снесло": жители рассказали, как россияне с позором бежали из БалаклеиВидео

20:10

Приметы на 14 сентября: какие 5 вещей нельзя делать, чтобы удачу не потерятьВидео

19:41

РФ временно приостановила отправку новых подразделений в Украину: в чем причинаВидео

19:31

ВСУ освободили Богородичное на Донетчине: оккупанты во время побега взорвали церковьВидео

19:20

Кто возьмет на себя грязную работу по устранению Путина от властимнение

19:16

Любимчики фортуны: знаки восточного гороскопа с наибольшим везением

19:12

"Вот и "стена Яценюка": украинские бойцы дошли до границы с РоссиейВидео

Реклама
19:10

"Не будем стоять на месте": Украина не пойдет на новые "минские соглашения" - ЗеленскийВидео

18:51

Врач назвал вероятную причину смерти Королевы

18:50

День парикмахера в Украине: поздравления и картинки к празднику

18:44

Как почистить ковер, не снимая его с пола: 3 эффективных способа

18:27

Зеленский озвучил главное условие отмены санкций против РоссииВидео

18:18

Украина должна нанести удары по электростанциям в Россиимнение

18:16

Артем Компан: Европа не использует украинские ПХГ из-за запрета экспорта природного газа из Украины

18:00

В Израиле любители Путина попытались сорвать концерт ПоляковойВидео

17:47

Принц Гарри впервые нарушил молчание после смерти королевы Елизаветы IIВидео

17:46

Пора снять "розовые очки": Зеленский ответил Трампу на его позицию о войне в УкраинеВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Гороскоп
Гороскоп тароНоволуние в сентябреГороскоп на сентябрьГороскоп на завтраГороскоп на неделю
Персоны
Олег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк Фейгин
Синоптик
Прогноз погодыПогода на две неделиПогода на августПогода осеньМагнитная буря
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Выходные в сентябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять