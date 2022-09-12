Контрнаступление ВСУ: в Минобороны назвали новые данные об освобожденных территориях

ВСУ / Telegram-канал Залужного, УНИАН

В Министерстве обороны Украины обновили информацию об освобожденных территориях Украины.

По состоянию на 12 сентября ВСУ удалось освободить от российских оккупантов почти 6 тыс. квадратных километров украинской территории.

"Почти 6 тыс. кв. км", - сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Видео дня

Контрнаступление военных ВСУ на Херсонском направлении

Как рассказал в интервью Financial Times министр обороны Алексей Резников, наступление ВСУ на Херсонском направлении продвигается медленнее, чем на Харьковском, поскольку это сельскохозяйственный регион с ирригационными каналами, которые россияне могут использовать как оборонительные траншеи.

Но, защитники нанесли значительные потери оккупантам в Херсонской области.

Кроме того, Генштаб отмечал, что 1200 чеченских солдат были направлены на усиление российских позиций.

Резников сказал, что чеченцев используют, чтобы не дать фронтовым войскам покинуть свои позиции.

Наступление ВСУ на Харьковщине

В Харьковской области бойцы Вооруженных сил Украины на отдельных участках фронта вышли к государственной границе с Россией. Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что украинские военные пошли в мощное контрнаступление на Харьковщине и что таких успехов от действий ВСУ даже не ожидали. Резников сказал, что все эти успехи являются знаком того, что Россию можно победить. Однако пока рано праздновать победу, так как российские войска могут попытаться пойти в контратаку, подчеркнул он.

Эксперты американского Института изучения войны заявили, что ВСУ переломили ход войны в свою пользу, при этом Украина будет всё чаще диктовать место и характер основных боевых действий, а РФ будет всё чаще неадекватно реагировать на растущее физическое и психологическое давление. Однако война, скорее всего, затянется до 2023 года, уверены в ISW.

Читайте также: