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"Мы проигрываем, ВСУ нас окружают": оккупант жалуется, что у военных РФ на Харьковщине нет шансов выжить

12 сентября 2022, 20:47

Оккупант рассказал, что им даже отходить некуда, ведь украинские военные уже у них в тылу.

Российские военные, украинские военные, ВСУ
Оккупант пожаловался, что у военных РФ на Харьковщине мало шансов выжить/ Генштаб ВСУ, УНИАН

Российский захватчик пожаловался по телефону отцу, что у него и других военных РФ, которые сейчас находятся на Харьковщине мало шансов выжить.

Он сказал, что воины ВСУ окружили их подразделения, и теперь оккупанты боятся отступать все вместе, чтобы не попасть под обстрел. Перехват телефонного разговора обнародовало Главное управление разведки Минобороны Украины.

Захватчик пожаловался отцу, что у его подразделений все плохо. Защитники Украины берут их в окружение.

"Всё плохо, папа. Проигрываем мы. Конкретно", – говорит оккупант.

Российский военный рассказывает, что у них много раненых.

"Они (украинские военные – ред.) молчали-молчали, а за эти два дня знаешь, как они на помотали. Они у нас в тылу, нам даже убегать некуда. Они только наступают и наступают", – рассказывает оккупант.

Он говорит, что захватчики уже третий день ходят "в броне" и даже не снимают ее, так боятся попасть под обстрел.

Оккупанти, российские военные на Харьковщине
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Оккупанти, российские военные на Харьковщине
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Наступление ВСУ на Харьковщине

В Харьковской области бойцы Вооруженных сил Украины на отдельных участках фронта вышли к государственной границе с Россией. Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что украинские военные пошли в мощное контрнаступление на Харьковщине и что таких успехов от действий ВСУ даже не ожидали. Резников сказал, что все эти успехи являются знаком того, что Россию можно победить. Однако пока рано праздновать победу, так как российские войска могут попытаться пойти в контратаку, подчеркнул он.

Эксперты американского Института изучения войны заявили, что ВСУ переломили ход войны в свою пользу, при этом Украина будет всё чаще диктовать место и характер основных боевых действий, а РФ будет всё чаще неадекватно реагировать на растущее физическое и психологическое давление. Однако война, скорее всего, затянется до 2023 года, уверены в ISW.

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