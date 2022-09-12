ВСУ освободили Богородичное на Донетчине: оккупанты во время побега взорвали церковь

ВСУ освободили Богородичное на Донетчине/ скрин

Украинские военные освободили от российских захватчиков село Богородичное в Донецкой области. Оккупанты во время побега оставляли свое вооружение и технику.

Об этом сообщили в Минобороны Украины в понедельник, 12 сентября, обнародовав видео с освобожденного населенного пункта. Отмечается, что от села из-за оккупантов остались фактически руины.

Воины ВСУ успешно провели штурм и приняли меры по проверке территории села.

"После того, как начались бои на Харьковском направлении, противник начал массово бежать из населенного пункта (Богородичное – ред.). Мы наносили им удары во время того, как они перемещались и пытались уехать из этого населенного пункта. Они оставили очень много своего вооружения и бронетехники", – рассказывает военнослужащий ВСУ Илья.

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Когда захватчики покидали село, они взорвали церковь, в которой жили. Именно над колокольней руин этой церкви украинские воины подняли флаг Украины после деоккупации населенного пункта.

В селе во время оккупации оставались только двое местных жителей – Николай и его лежачая мать. Старшего брата мужчины и невестку убили российские военные.

Наступление ВСУ на Харьковщине

В Харьковской области бойцы Вооруженных сил Украины на отдельных участках фронта вышли к государственной границе с Россией. Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что украинские военные пошли в мощное контрнаступление на Харьковщине и что таких успехов от действий ВСУ даже не ожидали. Резников сказал, что все эти успехи являются знаком того, что Россию можно победить. Однако пока рано праздновать победу, так как российские войска могут попытаться пойти в контратаку, подчеркнул он.

Эксперты американского Института изучения войны заявили, что ВСУ переломили ход войны в свою пользу, при этом Украина будет всё чаще диктовать место и характер основных боевых действий, а РФ будет всё чаще неадекватно реагировать на растущее физическое и психологическое давление. Однако война, скорее всего, затянется до 2023 года, уверены в ISW.

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