Зеленский озвучил главное условие отмены санкций против России

Зеленский назвал условие отмены санкций против РФ / Скриншот Офис президента

Разговор про ослабление санкций в отношении России можно начинать тогда, когда россияне уйдут с территории Украины, говорится в заявлении президента Украины Владимира Зеленского изданию CNN.

"Нельзя снимать санкции, нельзя договариваться с Россией, нельзя вести предметный диалог с Россией, пока они не уйдут с нашей территории", - сказал он.

По мнению президента, именно с этого можно начинать диалог о послаблении или снятии санкции, репарациях и прочее.

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"Все что после этого - можно говорить о санкционной политике, о снятии тех или иных санкций, о репарациях, возмещении денег, о дипломатии, о диалоге. Все это можно делать на уровне президентов всех государств, любых институций и с кем-либо из РФ, если они ушли с наших территорий. Это тогда точка, с которой начинается новая история", - считает украинский лидер.

Зеленский добавил, что у Украины нет выхода и в этом не ее слабость, а сила, у РФ в отличие от Украины есть выбор.

"У России есть выход - уйти домой. У нас только этот дом, куда нам идти? Нам некуда идти. Вопрос не сколько это (война, - ред.) будет, а сколько еще нужно", - добавил президент, уточнив, отвечая на вопросы журналиста, что Украина будет бороться до конца.

Статус государства-спонсора терроризма для России

Американское издание The Washington Post в середине апреля опубликовало сведения, согласно которым президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонных переговоров с президентом США Джо Байденом призвал главу Белого дома оказать содействие в принятии решения о признании России государством-спонсором терроризма.

Указывалось, что Байден готов рассмотреть варианты с целью давления на Москву. Решение о новом статусе для РФ может привести к санкциям против десятка других государств, которые работают с Россией, и заморозке российских активов на территории США.

Позже Зеленский вновь призвал США официально признать Россию государством-спонсором терроризма и отметил, что российские военные совершают такие ужасные преступления, каких Европа не видела со времен Второй мировой войны.

Сейчас государствами-спонсорами терроризма признаны Куба, Сирия, Иран и КНДР.

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