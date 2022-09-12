Зеленский озвучил главное условие отмены санкций против России

По мнению президента, именно с этого можно начинать диалог о послаблении или снятии санкции, репарациях и прочее.
Разговор про ослабление санкций в отношении России можно начинать тогда, когда россияне уйдут с территории Украины, говорится в заявлении президента Украины Владимира Зеленского изданию CNN.
"Нельзя снимать санкции, нельзя договариваться с Россией, нельзя вести предметный диалог с Россией, пока они не уйдут с нашей территории", - сказал он.
По мнению президента, именно с этого можно начинать диалог о послаблении или снятии санкции, репарациях и прочее.
"Все что после этого - можно говорить о санкционной политике, о снятии тех или иных санкций, о репарациях, возмещении денег, о дипломатии, о диалоге. Все это можно делать на уровне президентов всех государств, любых институций и с кем-либо из РФ, если они ушли с наших территорий. Это тогда точка, с которой начинается новая история", - считает украинский лидер.
Зеленский добавил, что у Украины нет выхода и в этом не ее слабость, а сила, у РФ в отличие от Украины есть выбор.
"У России есть выход - уйти домой. У нас только этот дом, куда нам идти? Нам некуда идти. Вопрос не сколько это (война, - ред.) будет, а сколько еще нужно", - добавил президент, уточнив, отвечая на вопросы журналиста, что Украина будет бороться до конца.
Статус государства-спонсора терроризма для России
Американское издание The Washington Post в середине апреля опубликовало сведения, согласно которым президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонных переговоров с президентом США Джо Байденом призвал главу Белого дома оказать содействие в принятии решения о признании России государством-спонсором терроризма.
Указывалось, что Байден готов рассмотреть варианты с целью давления на Москву. Решение о новом статусе для РФ может привести к санкциям против десятка других государств, которые работают с Россией, и заморозке российских активов на территории США.
Позже Зеленский вновь призвал США официально признать Россию государством-спонсором терроризма и отметил, что российские военные совершают такие ужасные преступления, каких Европа не видела со времен Второй мировой войны.
Сейчас государствами-спонсорами терроризма признаны Куба, Сирия, Иран и КНДР.
Читайте также
- Угрожают всему миру: Зеленский требует наказать РФ жесткими санкциями
- В Германии сделали заявление о снятии санкций с РФ
- Список возглавили дочери Путина: Украина ввела жесткие санкции против России