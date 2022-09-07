Украина вводит жесткие санкции против РФ из-за войны: Зеленский раскрыл детали

Зеленский / УНИАН

Украина ввела санкции против более 600 высокопоставленных российских чиновников.

Как заявил в обращении президент Украины Владимир Зеленский, все они ответственны за агрессивную войну против нашей страны.

"Принято важное решение СНБО. Применены санкции к 606 физическим лицам, относящимся к правящей верхушке России. 28 членов Совбеза РФ, 154 члена Совфеда РФ, 424 депутата Госдумы России. Все они ответственны за войну, за террор против наших людей", - рассказал президент.

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Он подчеркнул, что никто из подсанкционных чиновников не уйдет от ответственности и это лишь вопрос времени.

Гражданство Украины отобрали

Кроме того, в Украине прекратили гражданство у четырех контрабандистов, трое из которых имели российский паспорт, а один имел румынский.

"Что касается тех, у кого из подсанкционных лиц обнаружено иностранное гражданство, в частности российское и румынское, то на основании предложения СБУ и согласно законодательству принял решение о прекращении гражданства этих лиц", - заявил Зеленский.

Ранее СБУ разоблачила четырех иностранцев, которые влияли на работу таможни. Из них трое имеют российский паспорт, еще один - румынский. Подсанкционные фигуранты пытались обойти ограничения и через аффилированные структуры продолжали незаконную деятельность. Контрабандисты сотрудничали с украинскими таможенниками.

Статус государства-спонсора терроризма для России

Американское издание The Washington Post в середине апреля опубликовало сведения, согласно которым президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонных переговоров с президентом США Джо Байденом призвал главу Белого дома оказать содействие в принятии решения о признании России государством-спонсором терроризма.

Указывалось, что Байден готов рассмотреть варианты с целью давления на Москву. Решение о новом статусе для РФ может привести к санкциям против десятка других государств, которые работают с Россией, и заморозке российских активов на территории США.

Позже Зеленский вновь призвал США официально признать Россию государством-спонсором терроризма и отметил, что российские военные совершают такие ужасные преступления, каких Европа не видела со времен Второй мировой войны.

Сейчас государствами-спонсорами терроризма признаны Куба, Сирия, Иран и КНДР.

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