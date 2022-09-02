Список возглавили дочери Путина: Украина ввела жесткие санкции против России

Речь идет о российских предприятиях военно-промышленного комплекса, должностных лицах нацбанков РФ и Беларуси.
Кабинет министров Украины на своем заседании принял новый пакет санкций против страны-агрессора России.
Как сообщает пресс-служба Минреинтеграции, санкции касаются 99 физических и 178 юридических лиц, в том числе дочерей президента РФ Владимира Путина.
Сообщается, что речь идет о российских предприятиях военно-промышленного комплекса, должностных лицах нацбанков РФ и Беларуси.
Под санкции попали, в том числе, компании и лица государств, которые содействовали агрессии РФ против Украины, помогали агрессору обходить предыдущие санкции. В частности, говорится о ГК "Серния", которая помогала РФ поставлять продукцию микроэлектроники для нужд ВПК.
Кроме того, санкции ввели против российской телекомпании "Царьград" и компаний, занимавшихся майнингом в интересах российской промышленности.
Список попавших под жесткие ограничения персон возглавили дочери президента РФ Владимира Путина.
В Минреинтеграции подчеркнули, что санкции будут применяться Украиной синхронно со странами-партнерами.
Статус государства-спонсора терроризма для России
Американское издание The Washington Post в середине апреля опубликовало сведения, согласно которым президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонных переговоров с президентом США Джо Байденом призвал главу Белого дома оказать содействие в принятии решения о признании России государством-спонсором терроризма.
Указывалось, что Байден готов рассмотреть варианты с целью давления на Москву. Решение о новом статусе для РФ может привести к санкциям против десятка других государств, которые работают с Россией, и заморозке российских активов на территории США.
Позже Зеленский вновь призвал США официально признать Россию государством-спонсором терроризма и отметил, что российские военные совершают такие ужасные преступления, каких Европа не видела со времен Второй мировой войны.
Сейчас государствами-спонсорами терроризма признаны Куба, Сирия, Иран и КНДР.
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