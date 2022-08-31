Угрожают всему миру: Зеленский требует наказать РФ жесткими санкциями

Владимир Зеленский / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Евросоюзу необходимо ввести новый пакет санкций против России в ответ на угрозу безопасности Запорожской АЭС, которую создают оккупанты.

По словам президента, сейчас Россия своим террором на ЗАЭС угрожает Украине и Европе ядерной катастрофой.

"Россия является государством-террористом, и его возможности продолжать агрессию должны быть полностью уничтожены. Поэтому нужен новый пакет санкций в ответ на ее ядерный шантаж, в частности, против компании "Росатом", - заявил президент в ходе открытия конференции "Форум 2000" в Праге.

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По его словам, любая страна-агрессор во всем мире должна понимать, какие санкции введут против нее и какую цену придется заплатить за развязывание войны.

При этом Зеленский напомнил о необходимости полной блокировки банковской системы РФ, поскольку ее финансовые учреждения все еще функционируют в мировой банковской системе.

Также он заявил о важности введения полного энергетического эмбарго против страны-агрессора, чтобы у России больше не было возможности получать средства от экспорта газа и нефти.

Статус государства-спонсора терроризма для России

Американское издание The Washington Post в середине апреля опубликовало сведения, согласно которым президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонных переговоров с президентом США Джо Байденом призвал главу Белого дома оказать содействие в принятии решения о признании России государством-спонсором терроризма.

Указывалось, что Байден готов рассмотреть варианты с целью давления на Москву. Решение о новом статусе для РФ может привести к санкциям против десятка других государств, которые работают с Россией, и заморозке российских активов на территории США.

Позже Зеленский вновь призвал США официально признать Россию государством-спонсором терроризма и отметил, что российские военные совершают такие ужасные преступления, каких Европа не видела со времен Второй мировой войны.

Сейчас государствами-спонсорами терроризма признаны Куба, Сирия, Иран и КНДР.

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