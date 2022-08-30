УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Зеленский срочно обратился ко всем жителям Крыма с просьбой

30 августа 2022, 23:04

Президент Украины в очередной раз обратился к украинцам, проживающим на временно оккупированном россиянами Крыму.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский попросил жителей Крыма не приближаться к военным объектам РФ на полуострове.

Как сказал президент в обращении, жителям стоит передавать информацию о врагах нашим спецслужбам.

"Сегодня хочу еще раз обратить внимание всех наших людей в Крыму: пожалуйста, держитесь подальше от российских военных объектов, не находитесь вблизи российских баз и военных аэродромов и сообщайте специальным службам Украины всю известную вам информацию об оккупантах, чтобы освобождение Крыма произошло быстрее", - подчеркнул президент.

Видео дня

Возвращение Крыма в Украину

Президент Владимир Зеленский на саммите Крымской платформы 23 августа допустил возвращение оккупированного Крыма в состав Украины военным путем. По словам гаранта, Киев вернет полуостров любыми средствами, которые государство сочтет правильными. Украина не будет обсуждать способы деоккупации АР с другими странами.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что Украина готова провести демилитаризацию Крыма. Как уточнил глава правительства, военные базы России на захваченном полуострове – легальные цели для ВСУ. Альтернативный вариант для оккупантов – покинуть Крымский полуостров в добровольном порядке.

Президент Турции Реджеп Эрдоган, который пытается организовать прямые переговоры Владимира Зеленского с главой Кремля Владимиром Путиным, впервые выступил на Крымской платформе. Он подчеркнул, что Анкара не признает оккупации Россией украинских территорий и призвал вернуть Крым Украине.

Читайте также:

война в Украине Владимир Зеленский новости Крыма война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

23:19

Концерты Лободы в РФ: в России снова анонсируют свою несбыточную мечту

23:05

Гороскоп на сентябрь 2022 для Тельцов: большие траты, крепкая любовь и новая работаВидео

23:04

Зеленский срочно обратился ко всем жителям Крыма с просьбойВидео

22:57

Тарас Тополя признался, почему покинул передовую и вернется ли туда

22:30

Делают как нацисты: Невзоров подметил интересный нюанс в действиях путинских оккупантов в Украине

Реклама
22:24

"Вам пора бежать": Зеленский предупредил российских оккупантовВидео

21:54

Никаких прогнозов и оценок действий ВСУ: в Минобороны обратились к экспертам с призывомВидео

21:52

"Мосты все разбиты, ни заехать, ни выехать нельзя": оккупант рассказал, что происходит на ХерсонщинеВидео

21:34

Красота с большой буквы: plus-size модель Эшли Грэм показала полностью обнаженное тело без ретуши

21:30

Приметы на сентябрь 2022: какие 10 вещей надо сделать в первый месяц осени, чтобы еще год была удачаВидео

21:05

Мост могут очень скоро уничтожить: таролог сделала прогноз о судьбе КрымаВидео

21:02

Звезда Женского Квартала похвасталась упругим бюстом в пиджаке на голое тело

20:39

Противный противень будет блестеть: как отмыть жир и нагар в духовке

20:39

Русских отрезали от оружия и пополнения живой силы из Крыма и Левого берега Днепра – губернатор ХерсонщиныВидео

20:38

ВСУ остановили оккупантов и перешли к фазе контрнаступления: ключевые итоги 6 месяцев войнымнение

20:16

США поставили Украине оружие для контрнаступления в Херсоне - CNNВидео

20:13

Оккупанты в панике перекидывают колонны военной техники из Крыма на ХерсонщинуВидео

20:10

Приметы на 1 сентября: какие 3 вещи нужно сделать, чтобы осень была счастливойВидео

19:30

В оккупированном Херсоне гремят взрывы: черный столб дыма поднялся в небоВидео

19:30

Я легко представляю российское поражениемнение

Реклама
19:28

Год счастья и сказочной удачи: 3 знака зодиака станут главными везунчиками 2023 годаВидео

19:25

Американский генерал рассказал, чем опасна для Украины "заморозка" войны с Россией

19:04

Гороскоп на завтра, 31 августа 2022: Близнецам – семейные проблемы, Стрельцам – долги, Водолеям – вещие сныВидео

18:52

Уже разрабатываются эвакуационные маршруты: у Зеленского анонсировали активную деоккупацию КрымаВидео

18:51

Что делать, если съел плесень: опасно ли это для организма и какие продукты можно спасти

18:18

"Каждый день спрашивает, как там Украина": Хименес-Браво показал красавицу мать

18:17

Похолодает сильно: синоптик рассказала о погодном сюрпризе в последний день летаВидео

18:16

Хлывнюк заплакал, когда пел песню об УкраинеВидео

18:11

Звезда "Аббатства Даунтон" до слез растрогал видео о разрушении россиянами ХарьковаВидео

17:44

Доллар по 43: эксперт рассказал, чего ждать от курса валют в сентябре

17:44

"Чтобы не забыли, какая я красивая": Леся Никитюк снялась в сияющем образе

17:31

Сколько денег нужно на восстановление Украины: Зеленский назвал невероятную суммуВидео

17:25

После Дауни-младшего в носках "Россия": сестра Кардашьян попала в скандал с видео Красной площади

17:21

От них срывает башню: 4 женщины по знаку зодиака обладают сильной энергетикойВидео

17:14

"Всегда первым шел на амбразуру": путинистка Долина затосковала по концертам Кобзона

17:12

Маникюр осень 2022: 5 самых модных вариантов, которые растопят даже самое холодное сердцеФото

16:57

Приметы на 31 августа: какие 2 вещи нужно сделать в последний день лета, чтобы привлечь удачуВидео

16:26

Как нужно правильно носить 1 доллар в кошельке, чтобы водились деньги

16:05

Как избавиться от неприятного запаха в ванной или туалете: самые популярные способы

16:03

Гороскоп на сентябрь 2022: Близнецам – расставание, Весам – большой куш, Козерогам – знаки судьбыВидео

Реклама
16:01

Войска РФ тихо выйдут, а ВСУ туда зайдут: Жданов назвал сценарии борьбы за КрымВидео

15:54

Самое вкусное и очень полезное варенье из облепихи от простуды: 3 простых рецепта для здоровьяВидео

15:45

Анна Кошмал показала "хороших русских"

15:43

Почему нельзя вырывать седые волосы: есть риск появления залысинВидео

15:32

Использованные чайные пакетики еще пригодятся: зачем их кладут в унитаз и обувь

15:24

8-10 тысяч долларов за пластику: эксперт рассказал, почему похороны Дугиной сочли инсценировкой

15:22

РФ выбросила $65 млн на деревянные HIMARS: СМИ выяснили, как ВСУ перехитрили оккупантовВидео

15:17

Лицемерка Надежда Бабкина спела в оккупированном Луганске на украинском языке

15:15

ВСУ ударили по фешенебельному яхт-клубу в Новой Каховке: там жило командование оккупантов - ХланьВидео

15:13

ВСУ взяли оккупантов в кольцо на Харьковщине - перехват ГУРВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Синоптик
Погода осеньМагнитная буряПрогноз погодыПогода на две неделиПогода на август
Праздники
День НезависимостиЯблочный СпасВыходные в сентябреМаковея 2022
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
Гороскоп
Гороскоп на сегодняГороскоп на завтраГороскоп на неделюГороскоп тароГороскоп на август
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять