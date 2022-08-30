Зеленский срочно обратился ко всем жителям Крыма с просьбой

Владимир Зеленский / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский попросил жителей Крыма не приближаться к военным объектам РФ на полуострове.

Как сказал президент в обращении, жителям стоит передавать информацию о врагах нашим спецслужбам.

"Сегодня хочу еще раз обратить внимание всех наших людей в Крыму: пожалуйста, держитесь подальше от российских военных объектов, не находитесь вблизи российских баз и военных аэродромов и сообщайте специальным службам Украины всю известную вам информацию об оккупантах, чтобы освобождение Крыма произошло быстрее", - подчеркнул президент.

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Возвращение Крыма в Украину

Президент Владимир Зеленский на саммите Крымской платформы 23 августа допустил возвращение оккупированного Крыма в состав Украины военным путем. По словам гаранта, Киев вернет полуостров любыми средствами, которые государство сочтет правильными. Украина не будет обсуждать способы деоккупации АР с другими странами.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что Украина готова провести демилитаризацию Крыма. Как уточнил глава правительства, военные базы России на захваченном полуострове – легальные цели для ВСУ. Альтернативный вариант для оккупантов – покинуть Крымский полуостров в добровольном порядке.

Президент Турции Реджеп Эрдоган, который пытается организовать прямые переговоры Владимира Зеленского с главой Кремля Владимиром Путиным, впервые выступил на Крымской платформе. Он подчеркнул, что Анкара не признает оккупации Россией украинских территорий и призвал вернуть Крым Украине.

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