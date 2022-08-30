Зеленский срочно обратился ко всем жителям Крыма с просьбой

Президент Украины в очередной раз обратился к украинцам, проживающим на временно оккупированном россиянами Крыму.
Президент Украины Владимир Зеленский попросил жителей Крыма не приближаться к военным объектам РФ на полуострове.
Как сказал президент в обращении, жителям стоит передавать информацию о врагах нашим спецслужбам.
"Сегодня хочу еще раз обратить внимание всех наших людей в Крыму: пожалуйста, держитесь подальше от российских военных объектов, не находитесь вблизи российских баз и военных аэродромов и сообщайте специальным службам Украины всю известную вам информацию об оккупантах, чтобы освобождение Крыма произошло быстрее", - подчеркнул президент.
Возвращение Крыма в Украину
Президент Владимир Зеленский на саммите Крымской платформы 23 августа допустил возвращение оккупированного Крыма в состав Украины военным путем. По словам гаранта, Киев вернет полуостров любыми средствами, которые государство сочтет правильными. Украина не будет обсуждать способы деоккупации АР с другими странами.
Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что Украина готова провести демилитаризацию Крыма. Как уточнил глава правительства, военные базы России на захваченном полуострове – легальные цели для ВСУ. Альтернативный вариант для оккупантов – покинуть Крымский полуостров в добровольном порядке.
Президент Турции Реджеп Эрдоган, который пытается организовать прямые переговоры Владимира Зеленского с главой Кремля Владимиром Путиным, впервые выступил на Крымской платформе. Он подчеркнул, что Анкара не признает оккупации Россией украинских территорий и призвал вернуть Крым Украине.
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