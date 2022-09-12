'Мы не хотим, чтобы нас втягивали в войну': Германия отказалась поставлять Украине танки

Отказалась передавать Украине танки, потому что не хочет быть втянутой в войну" / Коллаж Википедия, Pixabay

Германия отказалась передавать Украине боевые танки, потому что боится ответа России на такой шаг. Генеральный секретарь правящей Социал-демократической партии Кевин Кюнге отметил, что власть не хочет, чтобы страна "была втянута в войну". Об этом сообщает Reuters.

"Мы не хотим, чтобы нас постепенно втягивали в войну, мы не хотим побудить Россию действовать в результате иррационально и нападать на другие государства", - сказал Кюнге.

Однако он отметил, что поддерживает круговой обмен танками - восточноевропейские страны НАТО получают боевые танки, а советские передают Украине.

Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт заявила, что Германия не будет принимать решение о передаче танков Украине "в одностороннем порядке".

"До сих пор ни одна страна не поставляла западные боевые машины пехоты или основные боевые танки. Мы договорились с нашими партнерами, что Германия не будет предпринимать таких действий в одностороннем порядке", - сообщила Ламбрехт.

В Германии критикуют Шольца

Напомним, в Германии критикуют канцлера Шольца из-за того, что он не предоставляет Украине необходимые бронетранспортеры Marder. Руководитель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнесс Штрак-Циммерман из Свободной демократической партии призывает федеральное правительство Германии как можно скорее доставить в Украину 50 боевых машин пехоты Marder.

Председатель немецкой партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц обвинил правительство Шольца в том, что чиновники затягивают войну своими нерешительными действиями в поставках тяжелого вооружения. Он убежден, что Германия могла бы сделать больше.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил о готовности поставлять Украине современную боевую технику и назвал войну России против нашего государства самым большим вызовом из всех, которые волнуют немецкое правительство.

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