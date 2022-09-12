Выйти на пенсию будет сложнее: со следующего года повышается стаж

Стаж, необходимый для выхода на пенсию, увеличится в 2023 году / ru.slovoidilo.ua

В Украине со следующего года будет расти страховой стаж, необходимый для выхода на пенсию. К 2028 году в 60 лет смогут уйти на отдых те, у кого стаж будет не менее 35 лет. Об этом сообщали в Министерстве соцполитики.

Стоит отметить, что сейчас в 60 лет могут выйти на пенсию те, кто имеют 29 лет стажа. Уже в следующем году для этого необходимо будет 30 лет стажа.

Если стажа не будет хватать, то тогда необходимо будет работать еще до 63 лет. В таком возрасте выйти на пенсию смогут те, страховой стаж которых находится на уровне не менее 20 лет.

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Однако, если нет даже 20 лет стажа, то тогда придется ждать до 65 лет. В таком случае стать пенсионерами смогут даже те, кому удалось накопить лишь 15 лет стажа.

Люди, которые в 65 лет не имеют минимального стажа, смогут получать от государства соцпомощь. Эти деньги им будут давать лишь в том случае, если их доход будет меньше прожиточного минимума.

В Украине повысят стаж, необходимый для выхода на пенсию / Министерство соцполитики Украины

Напомним, ранее представители ПФУ рассказали, что после достижения пенсионного возраста пенсия украинцам назначается даже в том случае, если люди были вынуждены покинуть Украину из-за российско-украинской войны.

Чуть позже момент министр социальной политики Марина Лазебная заявила - до конца военное положение в Украине автоматически продолжат выплату всех пособий - и социальных пособий и субсидий.

Как говорила чиновница, в это время в Украине соцпомощь в разных размерах получают примерно 6 миллионов человек. Еще около 11 миллионов человек, согласно данным Пенсионного фонда, получают пенсии.

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