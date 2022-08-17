Пенсионерам выплатят надбавки: кто и как может получить доплаты

Пенсионеры получат надбавки к пенсии / ru.slovoidilo.ua

В Украине пенсионеры смогут получить 20% надбавки к пенсии. Их смогут получить внутренне перемещенные пенсионеры. Об этом заявила руководитель Главного управления Пенсионного фонда Украины во Львовской области Галина Недзельская в эфире информационного телемарафона.

"Для того, чтобы получить надбавку к пенсии (внутренне перемещен - Главред) лицо должно обратиться в орган Пенсионного фонда лично или через портал электронных услуг, если имеет квалифицированную электронную подпись и подать обращение и документ, который удостоверяет, что человек живет сейчас в горном населенном пункте", - сказала она.

Удостоверение получить можно в ЦПАУ или территориальной общиной. Человек обязательно должен иметь это удостоверение, подчеркнула Недзельская.

Напомним, ранее представители ПФУ рассказали, что после достижения пенсионного возраста пенсия украинцам назначается даже в том случае, если люди были вынуждены покинуть Украину из-за российско-украинской войны.

Чуть позже министр социальной политики Марина Лазебная заявила - до конца военное положение в Украине автоматически продолжат выплату всех пособий - и социальных пособий и субсидий.

Как говорит чиновница, в это время в Украине соцпомощь в разных размерах получают примерно 6 миллионов человек. Еще около 11 миллионов человек, согласно данным Пенсионного фонда, получают пенсии.

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