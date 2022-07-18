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Некоторых украинцев ждет "уравниловка" пенсий: эксперт назвала условие

18 июля 2022, 11:40

Как говорит известный демограф Элла Либанова, в XXI столетии государство никак не может допустить, чтобы его нетрудоспособные граждане голодали.

Пенсия, трудовая
Некоторых украинцев ждет "уравниловка" пенсий: эксперт назвала условие / УНИАН / ua.depositphotos.com

Пенсии для некоторых категорий украинцев могут быть уравнены ‒ в том случае, если развязанная русским диктатором Путиным полномасштабная война против Украины затянется надолго. Об этом сообщает портал "На пенсии" со ссылкой на мнение руководительницы Института демографии и социсследований Эллы Либановой.

Как говорит она, украинские чиновники все равно будут находить необходимые деньги для выплат нетрудоспособному населению ‒ даже если придется брать из государственной казны напрямую, а не брать из средств Пенсионного фонда.

"Государство в XXI веке не может допустить, чтобы нетрудоспособный человек голодал", — говорит Либанова.

В то же время, демограф считает ‒ в случае затягивания войны большинство пенсий, которые будут выплачиваться по солидарной системе, могут уравняться. И, соответственно, будут иметь только небольшое отличие. Как говорит Либанова, это может произойти, если придется остановиться на обеспечении исключительно основных потребностей пенсионеров.

Но пока журналисты и эксперт говорят ‒ паниковать пока рано, ведь сейчас в Украине пенсии выплачиваются вовремя. Более того, даже проводятся ранее запланированные повышения выплат.

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Напомним, ранее представители ПФУ рассказали, что после достижения пенсионного возраста пенсия украинцам назначается даже в том случае, если люди были вынуждены покинуть Украину из-за российско-украинской войны.

Немногим позднее министр социальной политики Марина Лазебная заявила ‒до конца военного положение в Украине автоматически продлят выплату всех пособий ‒ и социальных пособий, и субсидий.

Как говорит чиновница, в это время в Украине соцпомощь в разных размерах получают примерно 6 миллионов человек. Еще около 11 миллионов человек, согласно данным Пенсионного фонда, получают пенсии.

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Автор: Егор Бунин
пенсии пенсия Элла Либанова новости Украины
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