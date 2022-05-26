Как будут пересчитывать пенсии: в Пенсионном объяснили, кто получит дополнительные выплаты / УНИАН и ua.depositphotos.com

В 2022 году для граждан Украины проведут плановый перерасчет пенсий. Об этом сообщают представители пресс-службы Пенсионного фонда Украины.

По их словам, дополнительные выплаты смогут получить люди, которые вышли на пенсию в течение последних двух лет и продолжают работать.

Как отметили в ПФУ, пенсионеры, которые после назначения пенсии официально работали, то есть за них уплачены или они уплатили единый социальный взнос, каждые два года получают право на перерасчет пенсии.

Такой перерасчет производится по обращению пенсионера или автоматически с 1 апреля нынешнего года.

Перерасчет проводится с учетом только страхового стажа, полученного после назначения (предыдущего перерасчета) пенсии, или ‒ в случае целесообразности ‒ с учетом стажа и заработной платы, полученных после назначения (предыдущего перерасчета) пенсии.

Когда пенсионеры получат дополнительные выплаты

Выплата перечисленных пенсий будет проводиться начиная с июня и с доплатой за апрель и май.

Согласно статистическому отчету, по состоянию на 1 апреля 2022 года в Украине 10,8 млн пенсионеров (из которых 2,7 млн ‒ работающие). Средний размер пенсии работающих пенсионеров ‒ 4532,91 гривны (на 162,46 гривен больше среднего размера пенсий всех пенсионеров ‒ 4370,45 гривен).

Читайте такжеСотни тысяч украинцев не могут получить свою пенсию из-за войны: в Минсоцполитики рассказали, что делать

Напомним, ранее в Пенсионном фонде сообщили, что после достижения пенсионного возраста пенсия назначается в случае, даже если человек был вынужден уехать из страны из-за активных боевых действий.

"Пенсия по возрасту может назначаться автоматически, если в реестре застрахованных лиц есть сведения о стаже, приобретенном до 2004 года (работодателем или застрахованным лицом была представлена на перевод в электронный вид трудовая книжка). Если стажа в РЗЛ недостаточно, то пенсия будет назначена по заявлению, которое можно подать через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины. За назначением пенсии по возрасту можно обращаться в любое время после возникновения права на пенсии", — пояснили чиновники.

Позднее руководитель Министерства соцполитики Марина Лазебная заявила, что до конца войны в Украине в автоматическом режиме продлить выплату всех пособий ‒ как социальных пособий, так и субсидий.

По словам чиновницы, на данный момент в Украине социальную помощь в разных размерах получают около шести миллионов человек. Еще около 11 миллионов человек, согласно данным Пенсионного фонда, получают пенсии.

Другие новости: