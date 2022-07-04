ПФУ начал платить повышенные пенсии за июль: когда украинцы смогут получить деньги

ПФУ начал платить повышенные пенсии за июль / ua.depositphotos.com

Украинский Пенсионный фонд, который недавно обновил порядок подачи сведений о трудовом стаже, уже развернул полноценное финансирование выплат пенсий за июль нынешнего года. Об этом сообщили представители ведомства.

В учреждении отмечают, что по состоянию на 3 июля на пенсионные выплаты направлено 4,3 млрд гривен, в том числе 2,7 млрд гривен — на выплату пенсий через государственную компанию "Укрпошта", а 1,6 млрд гривен — через уполномоченные банки.

При этом, как говорят в Пенсионном фонде, начиная с 4 июля выплаты будут идти в стандартном графике — причем в те же самые дни, по которым они поступали на счета и в предыдущие месяцы.

"Выплата и доставка пенсий за июль будет осуществляться согласно законодательству, начиная с 4 июля", — рассказали чиновники ПФУ.

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Напомним, ранее представители ПФУ рассказали, что после достижения пенсионного возраста пенсия украинцам назначается даже в том случае, если люди были вынуждены покинуть Украину из-за российско-украинской войны.

Немногим позднее министр социальной политики Марина Лазебная заявила ‒до конца военного положение в Украине автоматически продлят выплату всех пособий ‒ и социальных пособий, и субсидий.

Как говорит чиновница, в это время в Украине соцпомощь в разных размерах получают примерно 6 миллионов человек. Еще около 11 миллионов человек, согласно данным Пенсионного фонда, получают пенсии.

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