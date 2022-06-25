Финансирование пенсий увеличили: в ПФУ рассказали, на сколько больше украинцы получили в июне

В ПФУ рассказали, на сколько больше украинцы получили в июне / коллаж фото ua.depositphotos.com

Украинский Пенсионный фонд в минувшую пятницу, 24 июня, окончил финансирование пенсий за первый месяц лета. Об этом сообщают представители пресс-службы ПФУ.

Есть информация, что на пенсионные выплаты за июнь было направлено 51,2 млрд гривен (заметно больше, чем в мае ‒ 48,7 млрд гривен).

Всего было направлено:

12,0 млрд гривен - на выплату пенсий через госкомпанию "Укрпошта",

39,2 млрд гривен - через уполномоченные банки.

Данные финансовые учреждения зачислили на счета пенсионеров 100% выплат. По сообщению госкомпании "Укрпошта", по состоянию на 23 июня, ее сотрудники доставили 69,80% профинансированной суммы за первый месяц лета.

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Напомним, ранее представители ПФУ рассказали, что после достижения пенсионного возраста пенсия украинцам назначается даже в том случае, если люди были вынуждены покинуть Украину из-за российско-украинской войны.

Немногим позднее министр социальной политики Марина Лазебная заявила ‒до конца военного положение в Украине автоматически продлят выплату всех пособий ‒ и социальных пособий, и субсидий.

Как говорит чиновница, в это время в Украине соцпомощь в разных размерах получают примерно 6 миллионов человек. Еще около 11 миллионов человек, согласно данным Пенсионного фонда, получают пенсии.

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