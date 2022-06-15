В Украине до конца года пенсии пересчитают три раза: кому и на сколько повысят

В Украине до конца года пенсии пересчитают три раза / коллаж фото УНИАН

До того момента, когда закончится декабрь нынешнего года, в Украине должны несколько раз повысить пенсии и прочие выплаты. Об этом сообщают представители Пенсионного фонда.

Ближайшее по времени повышение пенсий будет с 1 июля —для людей, чья пенсия связана с прожиточным минимумом для потерявших трудоспособность (с 1 934 гривен до 2 027 гривен).

С 1 октября ежемесячные доплаты следует ожидать пенсионерам от 70 до 75 лет. Компенсационная выплата составит 300 гривен (в пределах пенсионной выплаты до 10340,35 гривен). Если человек достигнет возраста 70 лет после 1 октября, то компенсационная выплата будет установлена с даты достижения такого возраста.

Кроме этого, у лиц старше 70 лет, пенсия которым назначена в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" - со стажем у мужчин 35 лет и женщин 30 лет – минимальная пенсия будет 3 тысячи гривен.

С 1 декабря лицам в возрасте до 70 лет, страховой стаж которых составляет не менее 35 лет у мужчин и не менее 30 лет у женщин, минимальная пенсия будет на уровне 2500 гривен.

Читайте такжеВ Минсоцполитики рассказали, как будет повышаться пенсия в Украине

Напомним, ранее представители ПФУ рассказали, что после достижения пенсионного возраста пенсия украинцам назначается даже в том случае, если люди были вынуждены покинуть Украину из-за российско-украинской войны.

Немногим позднее министр социальной политики Марина Лазебная заявила ‒до конца военного положение в Украине автоматически продлят выплату всех пособий ‒ и социальных пособий, и субсидий.

Как говорит чиновница, в это время в Украине соцпомощь в разных размерах получают примерно 6 миллионов человек. Еще около 11 миллионов человек, согласно данным Пенсионного фонда, получают пенсии.

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