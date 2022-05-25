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Пенсии и соцвыплаты сократят минимум на 10%: правительство затеяло масштабную проверку - СМИ

25 мая 2022, 13:03

Минсоцполитики вместе с Минфином и Минцифровой трансформации проведут тщательную проверку граждан, которые получают пенсии и прочие выплаты.

Повышение пенсии в Украине в декабре 2021
Пенсии и соцвыплаты сократят минимум на 10% - ЗМІ / ua.depositphotos.com

Кроме грядущего изменения формулы расчета субсидий и сумм льгот на оплату коммунальных услуг украинцев ожидает и ряд других изменений в вопросах получения выплат от государства. Об этом сообщает проект "Соцпортал".

Есть информация, что Минсоцполитики вместе с Минфином и Минцифровой трансформации проведут тщательную проверку граждан, которые получают пенсии, социальные выплаты, субсидии и т.д. Причем предполагается, что объемы этих выплат сократятся как минимум на 10%.

Все перечисленные ведомства сверят собственные реестры, чтобы выявить:

  • граждан, которые получают пенсии на основе поддельных справок;
  • лиц, имеющих фальшивые справки об инвалидности;
  • тех, кто оформил социальную помощь сразу в нескольких регионах Украины.
  • Граждан будут проверять на следующих этапах:
  • при обращении за социальной помощью;
  • в момент получения пособия;
  • после получения выплат.

На каждом этапе будут проверяться выданные государственными органами документы и различные сведения, в частности:

  • информация о зарегистрированных транспортных средствах;
  • данные о нарушении пограничного режима;
  • сведения об оформлении на таможне авто, ввозимые из-за границы;
  • выписки из банковских счетов;
  • сведения об источниках доходов.

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Напомним, ранее в Украине чиновники изменили формулу расчета субсидии и суммы льгот на оплату коммунальных услуг. за апрель выплатят 43% субсидии и 59% льготы, которые были начислены в январе нынешнего года.

С мая и на весь неотопительный сезон будут выплачивать 16% субсидии и 29% льготы, начисленных в январе 2022 года.

Чиновники отмечают, что уменьшение выплат связано с меньшей суммой коммунального счета (без отопления) и с последствиями военного положения.

Автор: Егор Бунин
пенсии Минфин Минсоцполитика монетизация льгот
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