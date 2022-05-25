Пенсии и соцвыплаты сократят минимум на 10%: правительство затеяло масштабную проверку - СМИ

Пенсии и соцвыплаты сократят минимум на 10% - ЗМІ / ua.depositphotos.com

Кроме грядущего изменения формулы расчета субсидий и сумм льгот на оплату коммунальных услуг украинцев ожидает и ряд других изменений в вопросах получения выплат от государства. Об этом сообщает проект "Соцпортал".

Есть информация, что Минсоцполитики вместе с Минфином и Минцифровой трансформации проведут тщательную проверку граждан, которые получают пенсии, социальные выплаты, субсидии и т.д. Причем предполагается, что объемы этих выплат сократятся как минимум на 10%.

Все перечисленные ведомства сверят собственные реестры, чтобы выявить:

граждан, которые получают пенсии на основе поддельных справок;

лиц, имеющих фальшивые справки об инвалидности;

тех, кто оформил социальную помощь сразу в нескольких регионах Украины.

Граждан будут проверять на следующих этапах:

при обращении за социальной помощью;

в момент получения пособия;

после получения выплат.

На каждом этапе будут проверяться выданные государственными органами документы и различные сведения, в частности:

информация о зарегистрированных транспортных средствах;

данные о нарушении пограничного режима;

сведения об оформлении на таможне авто, ввозимые из-за границы;

выписки из банковских счетов;

сведения об источниках доходов.

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Напомним, ранее в Украине чиновники изменили формулу расчета субсидии и суммы льгот на оплату коммунальных услуг. за апрель выплатят 43% субсидии и 59% льготы, которые были начислены в январе нынешнего года.

С мая и на весь неотопительный сезон будут выплачивать 16% субсидии и 29% льготы, начисленных в январе 2022 года.

Чиновники отмечают, что уменьшение выплат связано с меньшей суммой коммунального счета (без отопления) и с последствиями военного положения.