Пенсии и соцвыплаты сократят минимум на 10%: правительство затеяло масштабную проверку - СМИ

Минсоцполитики вместе с Минфином и Минцифровой трансформации проведут тщательную проверку граждан, которые получают пенсии и прочие выплаты.
Кроме грядущего изменения формулы расчета субсидий и сумм льгот на оплату коммунальных услуг украинцев ожидает и ряд других изменений в вопросах получения выплат от государства. Об этом сообщает проект "Соцпортал".
Есть информация, что Минсоцполитики вместе с Минфином и Минцифровой трансформации проведут тщательную проверку граждан, которые получают пенсии, социальные выплаты, субсидии и т.д. Причем предполагается, что объемы этих выплат сократятся как минимум на 10%.
Все перечисленные ведомства сверят собственные реестры, чтобы выявить:
- граждан, которые получают пенсии на основе поддельных справок;
- лиц, имеющих фальшивые справки об инвалидности;
- тех, кто оформил социальную помощь сразу в нескольких регионах Украины.
- Граждан будут проверять на следующих этапах:
- при обращении за социальной помощью;
- в момент получения пособия;
- после получения выплат.
На каждом этапе будут проверяться выданные государственными органами документы и различные сведения, в частности:
- информация о зарегистрированных транспортных средствах;
- данные о нарушении пограничного режима;
- сведения об оформлении на таможне авто, ввозимые из-за границы;
- выписки из банковских счетов;
- сведения об источниках доходов.
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Напомним, ранее в Украине чиновники изменили формулу расчета субсидии и суммы льгот на оплату коммунальных услуг. за апрель выплатят 43% субсидии и 59% льготы, которые были начислены в январе нынешнего года.
С мая и на весь неотопительный сезон будут выплачивать 16% субсидии и 29% льготы, начисленных в январе 2022 года.
Чиновники отмечают, что уменьшение выплат связано с меньшей суммой коммунального счета (без отопления) и с последствиями военного положения.