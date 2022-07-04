Хотел славы и пенсию в 100 тысяч: ВСУ ликвидировали оккупанта, стремившегося заработать на крови

Максим Иванов хотел построить благосостояние на крови украинцев. Но за свои "мечты" ему пришлось поплатиться жизнью. Россиянин вернулся домой "грузом 200".
Украинские защитники ликвидировали российского оккупанта Максима Иванова, который пришел убивать украинцев ради пенсии в 100 тысяч.
Об очередной потере российской армии сообщил в Twitter офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц).
О "светлом будущем" оккупант мечтал еще в марте. В соцсетях он писал: "Прекрасно, когда у ка**ов не будет своей страны, а у нас будет слава, пенсия 100 к, ветеранские и статус в обществе".
Мечты Иванова не сбылись - он вернулся на свою родину в черном пакете.
"Ни славы, ни пенсии, ни статуса... А зашкварок!" – констатировал Штирлиц.
Как сообщал Главред, Вооруженные силы Украины ликвидировали российского захватчика Алексея Пашагина, который мечтал о "русской" Одессе и о том, что Россия будет контролировать Черное море. Более того, оккупант бредил о том, что Украины уже не будет как государства.
Также в Украине ликвидирован российский майор Равиль Гаттаров. Он был пилотом истребителя-бомбардировщика Су-34 вражеских военно-космических сил и сбрасывал бомбы на мирные города.
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