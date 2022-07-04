Хотел славы и пенсию в 100 тысяч: ВСУ ликвидировали оккупанта, стремившегося заработать на крови

Максим Иванов ликидирован / Фото twitter.com/Shtirlitz53

Украинские защитники ликвидировали российского оккупанта Максима Иванова, который пришел убивать украинцев ради пенсии в 100 тысяч.

Об очередной потере российской армии сообщил в Twitter офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц).

О "светлом будущем" оккупант мечтал еще в марте. В соцсетях он писал: "Прекрасно, когда у ка**ов не будет своей страны, а у нас будет слава, пенсия 100 к, ветеранские и статус в обществе".

Мечты Иванова не сбылись - он вернулся на свою родину в черном пакете.

"Ни славы, ни пенсии, ни статуса... А зашкварок!" – констатировал Штирлиц.

Фото twitter.com/Shtirlitz53

Как сообщал Главред, Вооруженные силы Украины ликвидировали российского захватчика Алексея Пашагина, который мечтал о "русской" Одессе и о том, что Россия будет контролировать Черное море. Более того, оккупант бредил о том, что Украины уже не будет как государства.

Также в Украине ликвидирован российский майор Равиль Гаттаров. Он был пилотом истребителя-бомбардировщика Су-34 вражеских военно-космических сил и сбрасывал бомбы на мирные города.

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