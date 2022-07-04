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Мечтал о "русской Одессе" и Черном море: ВСУ ликвидировали оккупанта-фантазера

4 июля 2022, 09:08

Он бредил о том, что Украины уже не будет как государства.

ВСУ ликвидировали оккупанта-фантазера / twitter.com/Shtirlitz53

Вооруженные силы Украины продолжают уничтожать российских оккупантов. На этот раз был ликвидирован захватчик, который мечтал о "русской" Одессе.

Офицер ВСУ, блогер Анатолий Штефан ("Штирлиц") опубликовал сообщение российского военнослужащего Алексея Пашагина, который предполагал, что "спецоперация" закончится уже в следующем году, а Россия будет контролировать Черное море.

Более того, он бредил о том, что Украины уже не будет как государства.

"Комиксы", - коротко подписал фото Анатолий Штефан.

twitter.com / Shtirlitz53

Напомним, ранее российские срочники, которые попали в плен в Украине, заявили, что военное начальство обманом бросило их в войну, а Россия совершила преступление по прихоти Владимира Путина.

Также сообщалось, что в Украине ликвидировали матроса большого десантного корабля Саратов Леонида Абдокова. Уроженец Севастополя был убит еще при оккупации украинского Бердянска российскими войсками. Его похоронили в Севастополе спустя три месяца после ликвидации.

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