Украинские воины ликвидировали оккупантского полковника-морпеха / коллаж t.me/landforcesofukraine / Анатолий Штефан

Украинские бойцы уничтожили нового офицера-начальника российских оккупантов. В этот раз нашими воинами был ликвидирован полковник Руслан Ширин. Об этом на своей странице в сервисе микроблогов Twitter написал офицер ВСУ и блогер Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц").

Оккупант был на должности руководителя штаба 336-й бригады морпехов российского Балтийского флота. По словам Штефана, ликвидация полковника Ширина уже официально подтверждена. Однако, сейчас достоверно неизвестны время, обстоятельства и место, где был ликвидирован оккупант.

"Начальник штаба 336 бригады морской пехоты Балтийского флота полковник Руслан Ширин был официально денацифицирован и демилитаризован. Слава Нации! Смерть врагам!", – говорится в сообщении Штефана.

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Напомним, ранее, как Анатолий "Штефан" Штирлиц, украинские бойцы провели операцию по ликвидации капитана армии оккупанта Юрия Антонова, который приехал воевать против украинцев из глубокой и депрессивной российской глубинки ‒ Забайкальского края.

Еще ранее украинские воины ликвидировали российского чемпиона по пейнтболу Юрия Неляпина (тоже из депрессивной глубинки РФ) Судя по активности в соцсетях, он был ликвидирован 19 мая или немного позже.

До того под Харьковом украинскими военными (предположительно, снайпером) был ликвидирован наемник ЧВК "Вагнер" из Бурятии Владимир Анданов, известный под позывным "Ваха". На Донбассе он воевал против ВСУ в роте спецназа НВФ "Ольхон". В 2017 году он вернулся в Бурятию. В 2022 году Анданов пошел воевать против Украины.

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