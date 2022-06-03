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Бойцы ВСУ быстро и надежно ликвидировали российских десантников, творивших зверства под Киевом

3 июня 2022, 13:15

Украинские военные уничтожили группу десантников российской армии – вероятно, тех же, что совершали зверства на Киевщине.

Автомат, десантники
Автомат, десантники / ua.depositphotos.com и скриншот из видео

Бойцы украинской армии благодаря блистательной операции ликвидировали группу десантников-оккупантов – по всей вероятности, именно тех, которые совершали военные преступления в Киевской области. Соответствующий видеоролик был опубликован в Telegram-канале "Последний блокпост".

"Денацифицированные российские десантники. Те же, что были в Буче", – говорится в подписи к ролику.

На видео хорошо заметно, что украинские бойцы подбежали к разбитому грузовику оккупантов ‒ для того, чтобы посмотреть, сколько десантников врага были убиты в результате операции.

В поле видны мертвые тела агрессоров, которых выкинуло взрывом из нескольких разбитых машин. Также вокруг в полном беспорядке разбросаны вещи захватчиков ‒ включая печально известные сухие пайки.

Убедившись в успешности своей операции, бойцы ВСУ подобрали уцелевший боекомплект к оружию и быстро скрылись ‒ для того, чтобы поскорей оказаться в расположении своей части.

"Я говорил: кто с мечом на нашу землю придет, от того меча и погибнет", –процитировал легендарный библейский афоризм один из украинцев.

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Напомним, ранее в пресс-службе Десантно-штурмовых войск ВСУ говорили, что львовские десантники уничтожили взвод 104 десантно-штурмового полка из Псковской области РФ.

Сообщалось, что украинцы ликвидировали около 20 оккупантов вместе с бронетехникой на одном из направлений.

"Благодаря слаженной работе артиллерийских подразделений 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины, на одном из направлений уничтожен взвод 104-го десантно-штурмового полка 76-й десантно-штурмовой дивизии в воздушно-десантных войск вс московии", - говорят офицеры.

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Автор: Егор Бунин
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