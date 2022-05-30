Десантура ВСУ "покрошила" элиту войск РФ: уничтожен взвод псковских десантников

Львовские десантники уничтожили взвод 104 десантно-штурмового полка РФ / Facebook/www.dshv.mil.gov.ua

Бойцы Вооруженных сил Украины ликвидировали около 20 оккупантов вместе с бронетехникой на одном из направлений.

Как рассказали в пресс-службе Десантно-штурмовых войск ВСУ, львовские десантники уничтожили взвод 104 десантно-штурмового полка из Псковской области РФ.

"Благодаря слаженной работе артиллерийских подразделений 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины, на одном из направлений уничтожен взвод 104-го десантно-штурмового полка 76-й десантно-штурмовой дивизии в воздушно-десантных войск вс московии", - говорится в сообщении.

Как уточнил командир артиллерийского подразделения 80-й бригады ДШУ, бойцы успешно уничтожили около 20 российских оккупантов вместе с бронетехникой, которые продвигались вперед.

/ Facebook/www.dshv.mil.gov.ua

"Эта российская военная часть еще с 2014 года неоднократно противостояла именно львовским десантникам и несла значительные потери от защитников Украины", — добавили в ДШВ.

Читайте такжеРашистов утопили вместе с техникой: ВСУ уничтожили переправу РФ на Северском Донце

Ранее сообщалось о том, что потери боевиков "ДНР", которых бросают на передовую против ВСУ, достигают 60% личного состава.

Боевики требуют провести ротацию и забрать их с передовой. Жалуются на плохую подготовку и большие потери.

Смотрите онлайн новости Донбасса

Читайте еще: