"Подсчет убитых и раненых невозможен": рота российских десантников удачно высадилась на Донбассе

Рота российских десантников удачно высадилась на Донбассе/ скриншот

Российская армия продолжает нести огромные потери в Украине. На Донбассе была уничтожена целая рота десантников.

Потери составили более 85% всего личного состава (в том числе весь командный состав) и более 70% техники, сообщил журналист Роман Цимбалюк.

"23 мая во время наступления на позиции ВС Украины в Донецкой области была полностью уничтожена рота одной из БТГр 106 парашютно-десантной дивизии (в/ч 55599, Тула). Потери составили более 85% всего личного состава (в том числе весь командный состав) и более 70% техники. В связи с интенсивностью боевых действий подсчет убитых и раненных невозможен", - рассказал журналист.

Также Цимбалюк отметил, что на данный момент выживших военнослужащих данной роты вывели в тыл с целью дальнейшего перераспределения по другим подразделениям.

Читайте такжеПод Запорожьем ВСУ нанесли большие потери русским, более сотни ликвидированных - ГенштабРанее сообщалось, что защитники Украины ликвидировали полковника оккупационной российской армии, начальника связи 98-й дивизии Воздушно-десантных войск Алексея Смирнова. Военные этой дивизии еще с 2014 года воевали против украинских бойцов на Востоке нашего государства.

Также сообщалось, что украинские военные ликвидировали командира отделения стрелковой роты снайперов Сергея Царькова, который родом из города Борзя Забайкальского края России и которого считали лучшим снайпером своей бригады.

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