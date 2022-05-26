УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Подсчет убитых и раненых невозможен": рота российских десантников удачно высадилась на Донбассе

26 мая 2022, 15:13

Потери составили более 85% всего личного состава и 70% техники.

Рота российских десантников удачно высадилась на Донбассе/ скриншот

Российская армия продолжает нести огромные потери в Украине. На Донбассе была уничтожена целая рота десантников.

Потери составили более 85% всего личного состава (в том числе весь командный состав) и более 70% техники, сообщил журналист Роман Цимбалюк.

"23 мая во время наступления на позиции ВС Украины в Донецкой области была полностью уничтожена рота одной из БТГр 106 парашютно-десантной дивизии (в/ч 55599, Тула). Потери составили более 85% всего личного состава (в том числе весь командный состав) и более 70% техники. В связи с интенсивностью боевых действий подсчет убитых и раненных невозможен", - рассказал журналист.

Также Цимбалюк отметил, что на данный момент выживших военнослужащих данной роты вывели в тыл с целью дальнейшего перераспределения по другим подразделениям.

Читайте такжеПод Запорожьем ВСУ нанесли большие потери русским, более сотни ликвидированных - ГенштабРанее сообщалось, что защитники Украины ликвидировали полковника оккупационной российской армии, начальника связи 98-й дивизии Воздушно-десантных войск Алексея Смирнова. Военные этой дивизии еще с 2014 года воевали против украинских бойцов на Востоке нашего государства.

Также сообщалось, что украинские военные ликвидировали командира отделения стрелковой роты снайперов Сергея Царькова, который родом из города Борзя Забайкальского края России и которого считали лучшим снайпером своей бригады.

Смотрите новости Донбасса онлайн:

Читайте также:

война в Украине новости Донбасса
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

15:40

Может вызвать появление опухолей: кому категорически нельзя есть редис

15:38

Осуществление желаний и успех во всем: три знака зодиака станут счастливчиками лета 2022

15:35

Больше не летает: ВСУ ликвидировали белорусского пилота-пенсионера, воевавшего в составе ЧВК

15:25

Украина поплывет: синоптики назвали дату атаки мощного шторма и сильных ливнейВидео

15:13

"Подсчет убитых и раненых невозможен": рота российских десантников удачно высадилась на ДонбассеВидео

Реклама
15:12

Во Львовской области умер украинский певец и композитор

15:12

Эльфы поняли, что они - орки: как украинцы открывают глаза на россиян всему мирумнение

14:52

"Признание" оккупации своих территорий Россией: у Путина разразились требованием к УкраинеВидео

14:48

Оказался такой "гнилью": Панин дал ценный совет кремлевскому подхалиму Охлобыстину

14:48

Бить врага на расстоянии: Залужный рассказал, что нужно ВСУ для победы над рашистамиВидео

14:21

Урожай на зависть соседям: как приготовить два суперудобрения для малиныВидео

14:20

Как будут пересчитывать пенсии: в Пенсионном объяснили, кто получит дополнительные выплаты

14:16

Приметы на 27 мая: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

14:15

Беженцы из Украины начнут платить в транспорте: где отменяют бесплатный проезд

14:11

"Трагедия с крокодилом": у Агутина прокомментировали информацию о смерти дочери

14:09

Раньше орудовал в "ДНР": стало известно, кто из генералов РФ приказал обстрелять Запорожскую область

14:08

Смотришь - в мусоре ноги лежат: Фагот из ТНМК рассказал о жутком моменте в разбомбленном Харькове

14:07

Вкуснейший летний завтрак за 7 минут: изумительно простой рецептВидео

13:59

Запад вооружил Украину штурмовиками Су-25: СМИ раскрыли необычную схему доставкиВидео

13:57

В России тоскуют по Меладзе и Лободе и ждут новых концертов: "достучиться до них Боженька"

Реклама
13:31

Блокпост разбит, враг отброшен: ВСУ уничтожили оккупантов на трассе Бахмут-ЛисичанскВидео

13:27

Мир в Украине на условиях Путина невозможен: РФ не должна выиграть - Шольц

13:25

Отрезали язык, изнасиловали и убили: оккупант рассказал о зверствах армии РФ в УкраинеВидео

13:23

2% украинцев до сих пор хорошо относятся к России, а 92% - плохо - опрос

13:23

Каждый россиянин – Путин: почему эта война с Россией не последняямнение

13:00

В правительстве рассказали, как можно получать пенсии в оккупированных районах Украины

13:00

Гороскоп на завтра, 27 мая 2022: Львам – долги, Девам – большое везение, Козерогам – судьбоносная встреча

12:57

Литовский телеведущий собрал миллион евро на Байрактар и планирует еще

12:57

В "ДНР" грозят "референдумом" о присоединении всего Донбасса к РФ

12:54

Бьет на 30 км: ВСУ уничтожают врага мощными гаубицами FH70Фото

12:40

Долгополов предложил европейским странам отдать свои территории России, чтобы остановить войну

12:29

Путин опозорился: в госпитале вместо раненых военных встречался с подставными сотрудниками ФСО

12:28

Чем заменить соль в еде: Клопотенко дал советы украинцамВидео

12:14

Удочерит ребенка: украинский телеведущий решился на ответственный шаг

11:59

Участник ОИ от Украины стал корректировщиком огня РФВидео

11:58

Путин не прекратит огонь, пока не окажется в шаге от проигрыша в Украине - Кулеба

11:55

Шэрон Стоун в Каннах поддержала Украину стильным желто-голубым брючным костюмом

11:52

Потап высмеял Кадырова за угрозы "взять Польшу за шесть секунд"

11:29

Мишени для Javelin и NLAW: оккупанты перебросили на Запорожье устаревшие Т-62Видео

11:24

Укравтодор возвращает дорожные знаки и штрафы за нарушение весовых норм

Реклама
11:18

Блогерка Диана Глостер прорекламировала платье в разрушенном русскими доме и угодила в скандал

11:16

Безвольная Россия нужна не Западу, а Путинумнение

10:57

Битва на истощение: в НАТО дали тревожный прогноз насчет войны в УкраинеВидео

10:56

Будет горький вкус: что категорически запрещено сажать рядом с морковью и кто ее идеальный соседВидео

10:43

В Херсонской области русские устроили разборки с обстрелами, а ВСУ мощно ударили по их позициям

10:27

РФ перебрасывает резервы и готовит захват юга Украины – разведкаВидео

09:57

Экипажи сожгли вместе с техникой: ВСУ уничтожили броневики врагаВидео

09:55

Израиль не отдает Украине мощные противотанковые ракеты Spike – СМИ

09:50

Чем можно заменить соль: 9 натуральных продуктов на каждой кухне

09:44

"Умиротворить" Путина невозможно: глава МИД Британии назвала рецепт победы над РФ

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять