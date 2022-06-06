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Украинские бойцы ликвидировали капитана оккупантов из депрессивной русской глубинки

6 июня 2022, 12:11

Как констатировал полковник ВСУ и блогер Анатолий Штефан, капитан оккупантов Антонов уже официально "денацифицирован" и "демилитаризован".

Оккупант
Украинские бойцы ликвидировали капитана оккупантов Антонова/ Генштаб ВСУ, https://t.me/a_shtirlitz

Бойцы ВСУ провели операцию по ликвидации капитана армии оккупанта Юрия Антонова, который приехал воевать против украинцев из глубокой и депрессивной российской глубинки ‒ Забайкальского края. Такую информацию на своем канале в мессенджере Telegram опубликовал офицер ВСУ и известный блогер Анатолий "Штефан" Штирлиц.

Как констатировал украинский военный, капитан оккупантов Антонов уже официально "денацифицирован" и "демилитаризован".

Буквально за день до этого в Украине также бойцами ВСУ был ликвидирован российский генерал-майор Роман Кутузов ‒ командир 1-го армейского корпуса группировки террористов "ДНР". Российские СМИ быстро подтвердили смерть оккупанта. Он погиб, по предварительным данным, в районе села Николаевка (Донецкая область). Есть сведения, что Кутузову самому пришлось вести террористов в атаку.

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Напомним, ранее под Харьковом украинскими военными был ликвидирован наемник ЧВК "Вагнер" из Бурятии Владимир Анданов, известный под позывным "Ваха".

На Донбассе он воевал против ВСУ в роте спецназа НВФ "Ольхон". В 2017 году он вернулся в Бурятию. В 2022 году Анданов принял участие в так называемой "спецоперации" РФ. Есть информация, что, предположительно, Ваху ликвидировал снайпер ВСУ.

До того украинские бойцы ликвидировали Бaтo Бacaнoва, который был чемпионом РФ по танковому биатлону. 25-летний российский захватчик сгорел в собственном танке.

Как пишут в российский пабликах, родные получили вместо Басанова черный мешок и "орден за мужество" посмертно.

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Автор: Егор Бунин
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