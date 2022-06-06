Осознанно отправлял людей на убой: выяснились детали ликвидации генерала Кутузова

Российский командир решил самолично возглавить наступление на Донбассе.
ВСУ подтвердили ликвидацию российского генерал-майора Романа Кутузова. О гибели высокопоставленного рашиста стало известно в воскресенье, 5 июня.
В управлении стратегических коммуникаций ВСУ отметили, что он был командующим 1 армейским корпусом "ДНР".
А журналист Роман Цымбалюк рассказал, что генерал-майор Кутузов до назначения в "ДНР" занимал должность начальника штаба 29 общевойсковой армии Восточного военного округа РФ.
"Роман Кутузов, командуя подразделениями 1 армейского корпуса "ДНР" в Донецкой области, не щадил личный состав, осознанно отправлял людей на убой с понимаем того, какие будут потери", - отметил Цымбалюк на своей страничке в Facebook.
Также журналист отметил, что к своим подопечным он относился как к пушечному мясу - командиры батальонов и рот не хотели вести в атаку своих людей и постоянно саботировали наступательные планы командования.
По словам журналиста, 5 июня Кутузов лично возглавил наступление и был ликвидирован огнем артиллерии ВСУ.
Читайте такжеПутинские солдаты чуть не убили своего генерала, который гнал их в бой - перехват СБУ"У Кутузова горели сроки по занятию одного из населенных пунктов в Донецкой области, и нужно было выполнить задачу на протяжении дня во что бы то ни стало. В связи с этим он отдал приказ командирам 1 и 100 отдельных мотострелковых бригад лично вести войска на штурм позиций ВСУ, однако они отказались выполнять приказ, так как понимали риск для своей жизни. Кутузов, осознавая какие последствия его ждут в случае невыполнения поставленного высшим командованием задания, решил самолично возглавить наступление и был уничтожен огнем артиллерии ВС Украины", - рассказал Цымбалюк.
Напомним, ранее в России арестовали генерал-лейтенанта Михаила Зуська. Вероятной причиной его ареста стал провал наступления на Юге Украины.
Зусько руководил наиболее боеспособной 58-й армией Южного военного округа России.
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