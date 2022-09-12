От турников до компьютеров: оккупанты бегут с награбленным, бросая автобусы с "двухсотыми"

Российские оккупанты пытаются бежать из Харьковской области, массово обворовывают людей / Коллаж фото Reuters

Российские оккупанты так испугались мощного контрнаступления ВСУ на Харьковщине, что теперь бросились бежать. Но они не вывозят с собой боеприпасы или тела погибших собратьев, а "гребут" все, что видят. Оккупанты воруют даже турники и спортивные снаряды из спортзалов. Об этом сообщает Главное управление украинской разведки.

Установлено, что оккупанты пытаются перейти границу с РФ и выехать на территорию Белгородской области.

"Личному составу подразделений так называемой "ДНР", которые до недавнего времени дислоцировались в Изюме, пришлось отступить на 60 километров от города, из-за отсутствия пополнения боекомплекта и топлива. Их родственники шокированы рассказами о наступлении Украины, поскольку в российских СМИ озвучивается обратная информация – об успешном наступлении рашистов", - говорится в сообщении.

Видео дня

Оккупанты занимаются массовым мародерством. Они похищают у украинцев машины, загружают их украденными генераторами, телефонами и компьютерами. Российская армия обворовывает даже школы.

В одном из населенных пунктов оккупанты угнали автобусы, проехали 6 км и бросили их. В этих автобусах обнаружили тела 36 ликвидированных оккупантов.

Наступление ВСУ на Харьковщине

Напомним, Силы обороны Украины окружили оккупационные войска России в Балаклее Харьковской области. В городе проходили бои. Трасса на Купянск под огневым контролем ВСУ. Ситуация для оккупантов сложная.

Российские оккупанты спецподразделений СОБР, которые находились в городской черте Балаклеи, уже не выходят на связь.

Накануне советник Офиса президента Алексей Арестович сказал, что в одном из городов на Харьковщине произошли неблагоприятные для российских оккупантов события.

Над группировкой врага на Изюмском направлении теперь нависла серьезная угроза. Армия Украины получила возможность наносить удары в Изюме, Купянске и на Донецком направлении.

Другие новости: