От турников до компьютеров: оккупанты бегут с награбленным, бросая автобусы с "двухсотыми"

Российские военные в панике грабят все, что видят и пытаются все это вывезти из Украины. "Обносят" даже школы и спортивные залы.
Российские оккупанты так испугались мощного контрнаступления ВСУ на Харьковщине, что теперь бросились бежать. Но они не вывозят с собой боеприпасы или тела погибших собратьев, а "гребут" все, что видят. Оккупанты воруют даже турники и спортивные снаряды из спортзалов. Об этом сообщает Главное управление украинской разведки.
Установлено, что оккупанты пытаются перейти границу с РФ и выехать на территорию Белгородской области.
"Личному составу подразделений так называемой "ДНР", которые до недавнего времени дислоцировались в Изюме, пришлось отступить на 60 километров от города, из-за отсутствия пополнения боекомплекта и топлива. Их родственники шокированы рассказами о наступлении Украины, поскольку в российских СМИ озвучивается обратная информация – об успешном наступлении рашистов", - говорится в сообщении.
Оккупанты занимаются массовым мародерством. Они похищают у украинцев машины, загружают их украденными генераторами, телефонами и компьютерами. Российская армия обворовывает даже школы.
В одном из населенных пунктов оккупанты угнали автобусы, проехали 6 км и бросили их. В этих автобусах обнаружили тела 36 ликвидированных оккупантов.
Наступление ВСУ на Харьковщине
Напомним, Силы обороны Украины окружили оккупационные войска России в Балаклее Харьковской области. В городе проходили бои. Трасса на Купянск под огневым контролем ВСУ. Ситуация для оккупантов сложная.
Российские оккупанты спецподразделений СОБР, которые находились в городской черте Балаклеи, уже не выходят на связь.
Накануне советник Офиса президента Алексей Арестович сказал, что в одном из городов на Харьковщине произошли неблагоприятные для российских оккупантов события.
Над группировкой врага на Изюмском направлении теперь нависла серьезная угроза. Армия Украины получила возможность наносить удары в Изюме, Купянске и на Донецком направлении.
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