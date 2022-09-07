'Мы делаем то, что правильно': Шольц объяснил, почему затягивает передачу танков Украине

Шольц оправдался из-за затягивания процесса передачи оружия / скриншот

Германия затягивает процесс передачи танков Украине. Канцлер Олаф Шольц утверждает, что они "разделили труд" с союзниками и делают то, что является "правильным и необходимым". Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Шольц добавил, что вопрос передачи оружия Германия согласовывает с союзниками.

"Я сразу говорил: мы не будем действовать сами и будем тесно координировать наши действия с союзниками. Ситуация меняется. Я также согласовал с Байденом поставки Украине реактивных систем залпового огня", - сказал Шольц.

Он также уверяет, что Германия якобы сосредоточилась на противовоздушной обороне и артиллерии.

"Мы делаем то, что необходимо и правильно. Но определенное "разделение труда" имеет смысл. Германия может сосредоточиться на противовоздушной обороне и артиллерии ... Как канцлер я порвал с многолетней традицией, которая делала невозможным такие поставки", - добавил Шольц.

Канцлер утверждает, что Германия обеспечивает поставку Украине зенитных самоходных установок Gepard и реактивных систем залпового огня Panzerhaubitze 2000.

В Германии критикуют Шольца

Напомним, в Германии критикуют канцлера Шольца из-за того, что он не предоставляет Украине необходимые бронетранспортеры Marder. Руководитель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнесс Штрак-Циммерман из Свободной демократической партии призывает федеральное правительство Германии как можно скорее доставить в Украину 50 боевых машин пехоты Marder.

Председатель немецкой партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц обвинил правительство Шольца в том, что чиновники затягивают войну своими нерешительными действиями в поставках тяжелого вооружения. Он убежден, что Германия могла бы сделать больше.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил о готовности поставлять Украине современную боевую технику и назвал войну России против нашего государства самым большим вызовом из всех, которые волнуют немецкое правительство.

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