ВСУ уничтожили на Юге штурмовик Су-25, более 80 оккупантов и много российской техники

ВСУ мощно ударили по оккупнатам на Юге / Фото facebook.com/okPivden

На южном направлении Вооруженные силы Украины сбили российский штурмовик Су-25 и уничтожили более 80 оккупантов. Об этом говорится в сводке Оперативного командования Юг за 6 сентября.

Обстановка в операционной зоне юга Украины напряженная и динамичная. Противник продолжает оборонительные бои и коварные обстрелы населенных пунктов как вдоль линии соприкосновения, так и в наших тыловых районах.

Для корректировки огня оккупанты активизируют воздушную разведку. В Николаевском районе один такой шпион типа "Орлан-10" был сбит. Пытаясь удержать занимаемые рубежи, враг в очередной раз применил тактику авиационных ударов в направлении Белогорки, Костромки, Сухого пруда, Безымянного.

Видео дня

Авиация ВСУ нанесла 13 ударов, а ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 250 огневых задач.

Подтвержденные потери противника составляют:

83 оккупанта;

5 танков;

12 гаубиц "Мста-Б" и "Мста-С";

3 пушки "Гиацинт-Б";

3 единицы авто-бронетехники.

"Уничтожены 3 склада боеприпасов в Голой Пристани, Томиной балке и Снигиревке", - говорится в сообщении.

Как сообщал Главред, Вооруженные силы Украины в понедельник, 5 сентября, ликвидировали на Юге 86 российских оккупантов. Также было уничтожено более 20 единиц вражеской техники, четыре склада с боеприпасами и ударный вражеский вертолет Ка-52.

5 сентября советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что в Херсонской области бойцы Вооруженных сил Украины освободили село Ольгино. Оно находится недалеко от ранее освобожденного Высокополья на севере Херсонщины.

Другие новости: