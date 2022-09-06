Минус 86 оккупантов, вертолет Ка-52 и много техники: ВСУ нанесли серьезные потери захватчикам на Юге

В течение понедельника, 5 сентября, авиация Вооруженных сил Украины нанесла 18 ударов по позициям, логистике, командным и опорным пунктам врага.
Вооруженные силы Украины в понедельник, 5 сентября, ликвидировали на Юге еще 86 российских оккупантов. Также было уничтожено более 20 единиц вражеской техники, четыре склада с боеприпасами и ударный вражеский вертолет Ка-52.
Как сообщили в сводке Оперативного командования Юг на Facebook-странице, всего в течение дня авиация ВСУ нанесла 18 ударов по позициям, логистике, командным и опорным пунктам врага.
В районе Высокополья оккупанты пытались проводить разведку с помощью беспилотного шпиона "Орлан-10", однако выстрелом зенитного ракетного подразделения он был уничтожен.
В районе Новогригоровки в Николаевской области ВСУ приземлили ударный вражеский вертолет Ка-52, а во время ракетной атаки по освобожденным территориям Херсонской области, в районе Андреевки, силами противовоздушной обороны уничтожены две ракеты Х-59.
Ракетно-артиллерийские подразделения в течение понедельника выполнили 370 огневых задач по поражению подразделений ПВО оккупантов, районов сосредоточения сил и средств, станций радиоэлектронной борьбы и понтонных переправ вблизи Дарьевки и вдоль Каховской ГЭС.
Подтвержденные потери врага составляют:
- 86 военнослужащих;
- 4 танка;
- 12 единиц автобронетехники;
- 4 гаубицы 152 калибра "Мста-Б" и "Мста-С";
- 3 пушки 152-го калибра "Гиацинт-Б" и "Гиацинт-С";
- станция связи;
- противотанковый ракетный комплекс;
- 4 склада вражеских боеприпасов в Бериславском, Херсонском и Баштанском районах.
Как сообщал Главред, 5 сентября советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что в Херсонской области бойцы Вооруженных сил Украины освободили село Ольгино. Оно находится недалеко от ранее освобожденного Высокополья на севере Херсонщины.
В воскресенье утром, 4 сентября, бойцы Вооруженных сил Украины подняли сине-желтое знамя над посёлком городского типа Высокополье в Бериславском районе Херсонской области. Населенный пункт находится на северо-востоке Херсонщины и перешел под контроль украинских защитников. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе бригады имени Ивана Богуна.
Другие новости:
- ВСУ прорвали оборону РФ: оккупанты истерят из-за катастрофы на Херсонщине
- Ситуация на Донбассе может обостриться в ближайшие недели – Жданов
- США должны быть готовы к прекращению существования России в ее нынешнем виде - Ходжес