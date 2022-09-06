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Минус 86 оккупантов, вертолет Ка-52 и много техники: ВСУ нанесли серьезные потери захватчикам на Юге

6 сентября 2022, 06:37

В течение понедельника, 5 сентября, авиация Вооруженных сил Украины нанесла 18 ударов по позициям, логистике, командным и опорным пунктам врага.

Украинская авиация, взрыв
В течение дня авиация ВСУ нанесла 18 ударов по врагу / Фото УНИАН

Вооруженные силы Украины в понедельник, 5 сентября, ликвидировали на Юге еще 86 российских оккупантов. Также было уничтожено более 20 единиц вражеской техники, четыре склада с боеприпасами и ударный вражеский вертолет Ка-52.

Как сообщили в сводке Оперативного командования Юг на Facebook-странице, всего в течение дня авиация ВСУ нанесла 18 ударов по позициям, логистике, командным и опорным пунктам врага.

В районе Высокополья оккупанты пытались проводить разведку с помощью беспилотного шпиона "Орлан-10", однако выстрелом зенитного ракетного подразделения он был уничтожен.

В районе Новогригоровки в Николаевской области ВСУ приземлили ударный вражеский вертолет Ка-52, а во время ракетной атаки по освобожденным территориям Херсонской области, в районе Андреевки, силами противовоздушной обороны уничтожены две ракеты Х-59.

Ракетно-артиллерийские подразделения в течение понедельника выполнили 370 огневых задач по поражению подразделений ПВО оккупантов, районов сосредоточения сил и средств, станций радиоэлектронной борьбы и понтонных переправ вблизи Дарьевки и вдоль Каховской ГЭС.

Подтвержденные потери врага составляют:

  • 86 военнослужащих;
  • 4 танка;
  • 12 единиц автобронетехники;
  • 4 гаубицы 152 калибра "Мста-Б" и "Мста-С";
  • 3 пушки 152-го калибра "Гиацинт-Б" и "Гиацинт-С";
  • станция связи;
  • противотанковый ракетный комплекс;
  • 4 склада вражеских боеприпасов в Бериславском, Херсонском и Баштанском районах.

Как сообщал Главред, 5 сентября советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что в Херсонской области бойцы Вооруженных сил Украины освободили село Ольгино. Оно находится недалеко от ранее освобожденного Высокополья на севере Херсонщины.

В воскресенье утром, 4 сентября, бойцы Вооруженных сил Украины подняли сине-желтое знамя над посёлком городского типа Высокополье в Бериславском районе Херсонской области. Населенный пункт находится на северо-востоке Херсонщины и перешел под контроль украинских защитников. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе бригады имени Ивана Богуна.

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