Минус сто оккупантов и гора уничтоженной техники РФ: ВСУ за сутки покрошили захватчиков на Юге

Авиация нанесла 21 удар по позициям России, опорным и командным пунктам, районам сосредоточения сил и средств, а также по транспортно-логистическим объектам.
Военнослужащие Украины за сутки ликвидировали 104 российских оккупанта и много вражеской техники на юге страны.
Украинская авиация нанесла 21 удар по российским позициям, опорным и командным пунктам, районам сосредоточения сил и средств, а также по транспортно-логистическим объектам. Об этом сообщает Оперативное командование Юг в Facebook.
Отмечается, что ракетно-артиллерийские подразделения продолжают выполнять огневые задачи в интенсивном количестве, а переправы через Днепр и Ингулец находятся под плотным огневым контролем.
Потери России поставили:
- 104 захватчика;
- 6 танков;
- 26 единиц другой бронированной и автомобильной техники;
- 9 гаубиц "Мста-С" и "Мста-Б";
- беспилотный разведчик "Элерон-10".
Уничтожен склад вражеских боеприпасов в районе Томиной Балки, понтонная переправа вблизи села Львове, поражен пункт управления 35-й армии в Каховском районе и два контрольно-наблюдательных пункта батальонных тактических групп 247-го десантно-штурмового полка и 126-й отдельной бригады береговой обороны в Николаевском и Бериславском районах.
Справка. Элерон-10 — комплекс среднего радиуса действия для круглосуточного ведения воздушной оптикоэлектронной разведки и наблюдения с беспилотными летательными аппаратами, разработанный российским предприятием ЭНИКС в 2011 году.
Комплекс предназначен для круглосуточного ведения воздушной оптикоэлектронной разведки наземной обстановки, охраны территорий и государственных границ, осуществления береговой охраны и контроля территориальных вод, автомобильных и железнодорожных магистралей, обеспечения поисково-спасательных операций.
Как сообщал Главред, 2 сентября ВСУ уничтожили на юге 106 оккупантов и 60 единиц вражеской техники. Кроме того, защитники Украины захватили в плен трех российских военных, два танка Т-62, боевую машину десанта, БТР-82, много оружия с боекомплектом.
Ранее Вооруженные силы Украины нанесли мощный удар по оккупантам на Юге, в результате было уничтожено много живой силы и техники врага. Также "демилитаризированы" 5 складов и пункт управления оккупантов.
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