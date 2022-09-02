Минус 5 складов, пункт управления и 100 оккупантов: авиация нанесла 18 ударов по армии РФ на Юге

Были уничтожены 5 складов боеприпасов в Баштанском, Бериславском и Херсонском районах. Поражен пункт управления беспилотниками и паромная переправа.
Вооруженные силы Украины нанесли мощный удар по оккупантам на Юге, в результате было уничтожено много живой силы и техники врага. Также "демилитаризированы" 5 складов и пункт управления оккупантов.
Как сообщает Оперативное командование Юг в Facebook, авиация нанесла 18 ударов по командным и опорным пунктам, складам с боеприпасами, горюче-смазочными материалами и логистическо-транспортных мощностях россиян.
"Ракетно-артиллерийскими подразделениями отработали ряд огневых задач по 9 пунктам управления, 2 паромным переправам, 2 пунктам управления беспилотниками, по средствам противовоздушной обороны и по скоплению врага. Продолжается огневой контроль над Антоновским, Каховским и Дарьевским мостами", - говорится в собщении.
По итогам боевого дня потери путинской армии составили:
- 102 солдат;
- 6 танков;
- гаубица "Мста-Б";
- реактивная система залпового огня "Град";
- мобильный 120 мм миномет;
- 8 единиц авто-бронетехники.
Кроме этого, уничтожены 5 складов боеприпасов в Баштанском, Бериславском и Херсонском районах. Поражен пункт управления беспилотниками в районе Правдино и паромная переправа возле Козацкого.
Как сообщал Главред, защитники Украины 29 августа нанесли удары по российским оккупантам на Юге. Были уничтожены три склада боеприпасов, переправа через Днепр и много живой силы и техники врага.
Вооруженные силы Украины 28 августа нанесли восемь ударов авиацией в районе Нововознесенского, Благодатовки, Новопетровки, Любомировки, Ивановки, Вавилового на Юге и уничтожили живую силу и технику врага. Был ликвидирован 41 российский оккупант. Также уничтожено много техники оккупантов.
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