УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Подробности удара по базе РФ в Новой Каховке: уничтожены и ранены десятки оккупантов

17 августа 2022, 15:38

ВСУ ликвидировали базу российских захватчиков в Новой Каховке вместе с оккупантами.

новая каховка
В Новой Каховке уничтожили базу оккупантов РФ / t.me/DPSUkr

Стали известны подробности удара Вооруженных сил Украины по базе российских оккупантов в захваченной Новой Каховке Херсонской области.

Как говорится в сообщении Управления стратегических коммуникаций ВСУ в Telegram, ВСУ ликвидировали базу российских захватчиков в оккупированной Новой Каховке вместе с рашистами.

"По предварительной информации, это видеоподтверждение точного "курения в неустановленном месте", которое находится в Новой Каховке", - отметили в Страткоме.

Подробности удара по базе РФ в Новой Каховке: уничтожены и ранены десятки оккупантов
/ t.me/DPSUkr

Сообщается, что вместе с техникой уничтожили по меньшей мере 15 захватчиков.

Еще столько же оккупантов РФ получили ранения в результате удара ВСУ.

Ранее сообщалось о том, что на Южном направлении прогремели новые взрывы в районах мест дислокации российских оккупантов.

В местных Telegram-каналах распространяется информация о нанесении ударов по Новой Каховке, Чкалову, Чаплинке, Новотроицкому в Херсонской области.

Смотрите онлайн новости Херсона

Читайте еще:

Херсонская область Новая Каховка
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

15:58

Армия Украины пойдет освобождать все свои территории, ожидаются очень острые события – ГУР

15:56

"На самом деле там еще полная з...": Наталья Валевская откровенно рассказала о разводе

15:56

Снять деньги в банкомате станет дороже: Monobank объявил о повышении тарифаВидео

15:38

Подробности удара по базе РФ в Новой Каховке: уничтожены и ранены десятки оккупантовВидео

15:37

Настоящая калорийная бомба: топ-3 ингредиента, которые испортят любой салат и сделают вреднымВидео

Реклама
15:31

Партизаны на Харьковщине объявили "охоту" на коллаборанта-предателя присягиВидео

15:14

Крушение Крымского моста станет сильным ударом для РФ, но у ВСУ есть и другие цели – БадракВидео

15:12

Министры обороны Британии и РФ провели тайный разговор за 2 недели до вторжения в Украину: деталиВидео

14:53

Жара до +34: какой будет погода в Украине в сентябре 2022Видео

14:46

"Путин не пропустит эту дату": генерал ВСУ сказал, справится ли ПВО Украины с массированным ракетным обстрелом

14:17

"Еще бы пару километров...": как ведущий Даниэль Салем, воюющий на юге Украины, стал 600-ымВидео

14:08

Украина может ударить по войскам РФ в Крыму любым оружием от США – РезниковВидео

13:57

Бросил учебу, потому что хотел на войну: ВСУ ликвидировали 21-летнего оккупанта из БурятииВидео

13:52

Пол Украины накроют мощные грозы: синоптики объявили штормовое предупреждение в 12 областяхВидео

13:46

Гороскоп Таро на сентябрь 2022: Весам - изобилие, Скорпионам - обида, Стрельцам - радостное событиеВидео

13:41

Древесина-партизан: на Херсонщине оккупант полез на дерево снимать сине-желтую ленту и сломал его

13:15

Все превратилось в металлолом: оккупанты показали, как выглядит их база возле Каховской ГЭСВидео

13:14

Резников рассказал, удалось ли РФ уничтожить часть систем HIMARSВидео

13:10

Как пропагандисты Кремля загнали Путина в собственную ловушкумнение

13:00

"Потеряна летная элита": Резников рассказал, что ВСУ "приземлили" тысячу русских летчиков

Реклама
13:00

Гороскоп на завтра 18 августа 2022: Львам – сплетни, Стрельцам – семейные проблемы, Водолеям – долгиВидео

12:45

Давать ли визы россиянам: украинская журналистка в Париже показала, почему не нужно

12:44

"Не успели вывезти": возле Джанкоя взрывами были уничтожены ракетные комплексы РФВидео

12:29

"Путин - смельчак": Кончаловский поддержал войну, став очередным прихвостнем диктатора

12:27

Ксения Мишина гневно закрыла вопрос отношений с Эллертом: "И так всем уже все понятно"

12:27

Мелитополь сотряс мощный взрыв возле комендатуры оккупантов - мэр

12:23

Россия хочет закрыть выезд из Крыма: в Украине назвали настоящую цель оккупантовВидео

12:18

В Украине "Иглой" уничтожен лучший российский вертолетчик-ас из группы БеркутФотоВидео

12:01

От судьбы не ушли: в российской глубинке на мине подорвался КамАз с оккупантами

11:48

Бориса Джонсона застукали в смешных шортах на отдыхе в Греции

11:42

Турция начала военную операцию в Сирии: был нанесен авиаудар

11:28

Антон Чередниченко: Новое "руководство" Федерации бокса уничтожает украинский спорт

11:20

Приметы на 18 августа: какие 2 вещи запрещено делать перед Яблочным спасом, чтобы не потерять деньгиВидео

11:17

Яблочный Спас 2022: что можно и что нельзя святить в церкви

11:05

"Они делают "удар крысы": экстрасенс Макс Гордеев рассказал, будет ли катастрофа на ЗАЭСВидео

11:05

Как заставить цвести сразу все орхидеи даже без подкормок - самый простой способВидео

10:52

Чтобы побратимы отступили, вызвал огонь на себя: невероятная история бойца ВСУ-чемпиона

10:39

Запасаться буржуйками и дровами: Львов предупредили о возможной зиме без отопленияВидео

10:37

Начинается новая глава: жена Кличко впервые прокомментировала развод

10:29

"Похоже на диарею": Горбачева жестко призвала украинцев жить мирно

Реклама
10:21

Яблочный Спас 2022: дата, традиции, запреты, магия дня

10:15

Украинский телеведущий рассказал, почему Алла Пугачева молчит о войне

09:42

"Путин должен знать, чего мы требуем": Шольц объяснил, почему ведет переговоры с президентом РФ

09:41

"Старовидение": Басков, Бабкина и Газманов готовят "Евровидение" без Европы

09:37

Погибло 70 человек, в том числе офицеры ФСБ: в Макеевке ВСУ взорвали командный пункт русских

09:36

"Это главные ворота": у Зеленского заявили о необходимости уничтожить Крымский мостВидео

09:13

Путин хочет выйти на переговоры: экстрасенс анонсировала "страшную правду" для украинцевВидео

08:43

Гороскоп на сегодня, 17 августа 2022: Тельцам – обман, Весам – сплетни, Скорпионам – деньгиВидео

08:43

ВСУ ликвидировали предателя из Донецка с позывным "Кореец"

08:23

Взрывы под Джанкоем: оккупанты могут остаться без подкрепления на Запорожье - ISWВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыНовости Харькова
Синоптик
Погода на августПогода осеньМагнитная буряПрогноз погодыПогода на две недели
Праздники
Маковея 2022День НезависимостиЯблочный СпасВыходные в сентябре
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на сегодняГороскоп на завтраГороскоп на неделюГороскоп тароГороскоп на август
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять