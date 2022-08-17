Подробности удара по базе РФ в Новой Каховке: уничтожены и ранены десятки оккупантов

ВСУ ликвидировали базу российских захватчиков в Новой Каховке вместе с оккупантами.
Стали известны подробности удара Вооруженных сил Украины по базе российских оккупантов в захваченной Новой Каховке Херсонской области.
Как говорится в сообщении Управления стратегических коммуникаций ВСУ в Telegram, ВСУ ликвидировали базу российских захватчиков в оккупированной Новой Каховке вместе с рашистами.
"По предварительной информации, это видеоподтверждение точного "курения в неустановленном месте", которое находится в Новой Каховке", - отметили в Страткоме.
Сообщается, что вместе с техникой уничтожили по меньшей мере 15 захватчиков.
Еще столько же оккупантов РФ получили ранения в результате удара ВСУ.
Ранее сообщалось о том, что на Южном направлении прогремели новые взрывы в районах мест дислокации российских оккупантов.
В местных Telegram-каналах распространяется информация о нанесении ударов по Новой Каховке, Чкалову, Чаплинке, Новотроицкому в Херсонской области.
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