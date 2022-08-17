Все превратилось в металлолом: оккупанты показали, как выглядит их база возле Каховской ГЭС

Российские оккупанты показали разбомбленную базу / Коллаж фото УНИАН, скриншот видео

Украинские военные наносят мощные удары по позициям российских оккупантов и по объектам инфраструктуры, которые они использовали для перебрасывания своей техники на линию фронта. После одного из таких ударом российская база превратилась в сплошной металлолом. Оккупанты сами опубликовали видео, на которых видны последствия обстрела.

"Вот все, что осталось от нашей хаты. Он вдалеке все, что осталось от связистов. Били, как будто, четко по нам", - ноет оккупант.

На кадрах видно разваленные постройки, сожженную технику. Проще сказать, от базы не осталось ничего и ремонтировать там больше нечего.

Напомним, недавно украинские военные обстреляли последний действующий мост возле Каховской гидроэлектростанции. Теперь оккупанты больше не могут перебрасывать технику на временно оккупированную Херсонскую область. ВСУ продолжают обстреливать точки тылового обеспечения и склады с боеприпасами оккупантов.

Недавно глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что российское командование бросило оккупантов на произвол судьбы и сбежало.

"Не очень, но немного жаль тупых орков, которых покинули на правом берегу Днепра. Весь руководящий состав перемещается за Днепр", - написал Виталий Ким.

Директор Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко заявил, что в ловушку попали около 10-12 тыс. российских вояк. Он добавил, что украинские военные на юге заняли правильную позицию.

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