ВСУ заняли правильную позицию: около 12 тыс. оккупантов оказались в ловушке на Херсонщине

12 тыс. оккупантов попали в ловушку на Херсонщине / Коллаж Людмила Денисова, ua.usembassy.gov, Reuters

Российские оккупанты попали в ловушку на правом берегу Днепра в Херсонской области. Там оказались отрезанными около 10-12 тыс. вояк. Об этом заявил директор Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире телемарафона.

Все это случилось благодаря действиям украинских защитников, которые успешно уничтожают логистику оккупантов на юге.

"Российская группировка войск на правобережье Херсонской области оказалась в ловушке. Это возникло в результате действий ВСУ. Россиян заманили в эту ловушку, отрезав от переправ. Россияне говорили, что они по оценкам, которые можно увидеть, перебросили 10-12 тысяч военнослужащих еще дополнительно на правобережье Херсонщины и укрепляли там позиции. Сейчас они еще больше оказываются отрезанными", - говорит Мусиенко.

Чтобы хотя бы как-то исправить ситуацию, они пытаются восстановить любой мост или переправу. В свою очередь ВСУ наносят мощные удары по Антоновскому мосту. Тем самым, оккупанты не могут наладить логистическое обеспечение, ведь мост находится под огневым контролем.

Эксперт также отметил, что украинские военные на юге заняли правильную позицию.

"В целом на юге ситуация развивается следующим образом — украинские силы заняли правильную позицию. Это разрушение логистики, истощение как следствие российского контингента, это обескровливание российской артиллерии и других видов войск в плане боеприпасов и снарядов. Как следствие создания психологического давления, чтобы оккупанты или отступали и убегали, или сдавались", — добавил эксперт.

Напомним, недавно глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что российское командование бросило оккупантов на произвол судьбы и сбежало.

"Не очень, но немного жаль тупых орков, которых покинули на правом берегу Днепра. Весь руководящий состав перемещается за Днепр", - написал Виталий Ким.

Ситуация на юге страны

Исполняющий обязанности руководителя Херсонской ОВА Дмитрий Бутрий 1 августа сказал, что ВСУ на Херсонщине освободили уже 46 населенных пунктов. Ситуация в регионе тяжелая. Он призвал местных жителей уезжать в более спокойные регионы.

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявил о том, что Россия в Херсонской области собрала уже 30 тысяч войск. Оккупанты готовятся наступать на Кривой Рог и Николаев. По его словам, захватчикам поставлена задача выдвигаться 6 августа. Впрочем, он полагает, что ВСУ отобьют атаку, поскольку качество подведенных российских подразделений оставляет желать лучшего.

В Институте изучения войны считают, что президент РФ Путин мог дать приказ российским войскам захватить Харьков. Как отметили аналитики, оккупанты несколько месяцев контролировали позиции в районе Балаклеи и Большой Камышевахи Харьковской области и могут использовать данные районы в качестве плацдарма для наступательной операции.

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