Командование оккупантов убегает: Ким пожалел россиян, которых бросили на правом берегу Днепра

Командование покинуло оккупантов на Херсонщине и сбежало / Коллаж фото Людмила Денисова, Reuters

Российские оккупанты на Херсонщине остались в ловушке на правом берегу Днепра. Их командование начало убегать, бросая солдат на произвол судьбы. Об этом заявил председатель Николаевской ОВА Виталий Ким.

Он даже немного пожалел покинутых оккупантов.

"Не очень, но немного жаль тупых орков, которых покинули на правом берегу Днепра. Весь руководящий состав перемещается за Днепр", - написал Виталий Ким.

Виталий Ким пожалел оккупантов, которых бросило командование / Скриншот

Напомним, недавно стало известно о том, что российские оккупанты остаются на правом берегу в Херсоне без должного подкрепления. ВСУ попали в автомобильный мост дамбы Новой Каховки и вывели его из строя.

Ситуация на юге страны

Исполняющий обязанности руководителя Херсонской ОВА Дмитрий Бутрий 1 августа сказал, что ВСУ на Херсонщине освободили уже 46 населенных пунктов. Ситуация в регионе тяжелая. Он призвал местных жителей уезжать в более спокойные регионы.

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявил о том, что Россия в Херсонской области собрала уже 30 тысяч войск. Оккупанты готовятся наступать на Кривой Рог и Николаев. По его словам, захватчикам поставлена задача выдвигаться 6 августа. Впрочем, он полагает, что ВСУ отобьют атаку, поскольку качество подведенных российских подразделений оставляет желать лучшего.

В Институте изучения войны считают, что президент РФ Путин мог дать приказ российским войскам захватить Харьков. Как отметили аналитики, оккупанты несколько месяцев контролировали позиции в районе Балаклеи и Большой Камышевахи Харьковской области и могут использовать данные районы в качестве плацдарма для наступательной операции.

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