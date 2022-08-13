Мы выносим систему управления войсками и ПВО: Жданов рассказал, как это поможет ВСУ

Олег Жданов / скриншот

На отдельных участках фронта ситуация изменилась в лучшую сторону для ВСУ. Украинская авиация начала работать намного чаще.

Как рассказал военный Эксперт Олег Жданов в эфире проекта Freeдом, причиной этому стал тот факт, что ВСУ практически "вынесли" почти все ПВО, пишет УНИАН.

"За прошедшую неделю уничтожено четыре только комплекса С-300 и, по- моему, два комплекса "Панцирь-1С". Кстати, сегодня 3 командных пункта вынесли сегодня", - заявил Жданов, добавил, что командный пункт - это до 100 человек.

Без командных пунктов войска деморализованы, подчеркнул эксперт.

"Вот, что мы делаем. Мы разваливаем систему управления войсками... В ближайшие дни они не будут получать конкретных приказов, пока не заработает запасной командный пункт", - заявил Олег Жданов.

По его словам, для создания нового командного пункта противнику потребуется 2-3 дня, которые ВСУ могут использовать в свою пользу в плане нанесения потерь войскам РФ.

Напомним, ранее серия взрывов произошла на военном аэродроме в Сакском районе на территории временно оккупированного Крыма. После этого в районе военного аэродрома в Новофедоровке (Сакский район, АРК) на аэродроме начался пожар. Известно, что первый взрыв прогремел около 15:20, всего их насчитали около десяти.

Впоследствии стало известно, что ВСУ нанесли удар по Крыму мощными ракетами дальностью 200-300 км. Под удар попали склады с боеприпасами возле курортных городов Саки и Новофедоровка. Оккупационная власть придумывает всевозможные версии и отмечает, что пожар произошел якобы при нагрузке топлива.

Читайте также: