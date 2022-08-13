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ВСУ "выбили" ПВО оккупантов: эксперт раскрыл детали удара по аэродрому РФ в Крыму

13 августа 2022, 15:29

Удар по аэродрому в Новофедоровке мог быть нанесен беспилотником, не исключил Антон Павлушко.

новофедоровка
Результаты удара по аэродрому в Новофедоровке / Скриншот

Журналист InformNapalm и OSINT-эксперт Антон Павлушко рассказал о том, как мог быть нанесен удар по аэродрому российских оккупантов в Новофедоровке в Крыму.

Как подчеркнул он в интервью Сurrenttime, за пару дней до этого украинская армия начала "выбивать" ПВО РФ в районе Херсона и под Николаевом.

Эксперт предположил, что скорее всего, россияне в ответ начали перекидывать часть ПВО с северной части Крыма под Херсон: "Поэтому, скорее всего, было ослаблено ПВО именно на этом участке, плюс они уже не контролируют акваторию моря в этой части, потому что их отогнали противокорабельными ракетами. И фактически в эту щель ПВО зашли то ли украинские ракеты, то ли тот же самый беспилотник".

"Видимо, это была очень хорошо отыгранная украинская операция, которая сорвала возможное образование нового атакующего аэродрома для российской армии. Сыграли просто замечательно", - говорит он.

Расследователь не исключил, что удар по аэродрому мог быть нанесен беспилотником.

"Даже можно говорить про антирадарную ракету AGM-88. Это базовая модель ракеты, она работает где-то на 150 километров. Но там же есть еще и ракета с увеличенной дальностью, и там дальность уже 300 километров. В принципе, это могла быть и эта ракета", - добавил Павлушко.

Напомним, ранее прогремели мощные взрывы в Новофедоровке под Евпаторией в захваченном Россией Крыму. Взрывы произошли на авиабазе РФ или рядом с аэродромом, с которого взлетают военные самолеты оккупантов, которые атакуют ракетами мирные города Украины.

Позже стало известно, что по военному аэродрому в Новофедоровке был нанесен удар украинским оружием. Американские журналисты приводят показания высокопоставленного украинского военного, который знаком с ситуацией.

При этом в Минобороны Украины с юмором отреагировали на мощные взрывы в Крыму. В ведомстве напомнили оккупантам о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах.

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