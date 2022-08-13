Киевлянка передавала врагу данные о местах дислокации украинских военных

Фото - и видеоматериалы с координатами она распространяла через специально созданный закрытый Telegram-канал.
Служба безопасности Украины задержала 35-летнюю жительницу Киева, которая собирала и распространяла данные о расположении украинских воинских подразделений и стратегически важных объектах критической инфраструктуры столицы.
Как сообщает пресс-служба СБУ, женщина имеет антиукраинскую позицию.
Соответствующие фото - и видеоматериалы с координатами она распространяла через специально созданный закрытый Telegram-канал.
Контрразведчики задержали информатора при попытке распространить очередные данные о дислокации военнослужащих одной из воинских частей города.
Сейчас следователи СБУ сообщили ей о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о перемещении оружия и боевых припасов в Украину, движение, перемещение или размещение Вооруженных Сил Украины) Уголовного кодекса Украины.
Решается вопрос об избрании злоумышленнице меры пресечения.
Ранее сообщалось о задержании бывшего начальника управления Службы безопасности Украины в Автономной республике Крым Олега Кулинича.
Операция проведена силами Службы безопасности Украины и Госбюро расследований.
По данным источников, задержанного Кулинича подозревают в государственной измене.
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