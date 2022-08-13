Киевлянка передавала врагу данные о местах дислокации украинских военных

Женщина имеет антиукраинскую позицию и сливала данные врагу / ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины задержала 35-летнюю жительницу Киева, которая собирала и распространяла данные о расположении украинских воинских подразделений и стратегически важных объектах критической инфраструктуры столицы.

Как сообщает пресс-служба СБУ, женщина имеет антиукраинскую позицию.

Соответствующие фото - и видеоматериалы с координатами она распространяла через специально созданный закрытый Telegram-канал.

Контрразведчики задержали информатора при попытке распространить очередные данные о дислокации военнослужащих одной из воинских частей города.

Сейчас следователи СБУ сообщили ей о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о перемещении оружия и боевых припасов в Украину, движение, перемещение или размещение Вооруженных Сил Украины) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании злоумышленнице меры пресечения.

/ ssu.gov.ua

Ранее сообщалось о задержании бывшего начальника управления Службы безопасности Украины в Автономной республике Крым Олега Кулинича.

Операция проведена силами Службы безопасности Украины и Госбюро расследований.

По данным источников, задержанного Кулинича подозревают в государственной измене.

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