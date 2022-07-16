Предатель "сливал" данные РФ: задержан экс-начальник крымского главка СБУ

Задержание Олега Кулинича / Скриншот

Задержан бывший начальник управления Службы безопасности Украины в Автономной республике Крым Олег Кулинич.

Операция проведена силами Службы безопасности Украины и Госбюро расследований, сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным источников, задержанного Кулинича подозревают в государственной измене.

В свою очередь в пресс-службе СБУ отмечают, что в ее рядах за последние годы были резонансные разоблачения российских агентов.

"Непосредственно в рамках данного дела СБУ готова оказать максимальное содействие и всю необходимую информацию для дальнейшего расследования. Отдельно напомним: фигурант уголовного производства был уволен с должности в марте этого года", - отметили в пресс-службе.

В свою очередь журналист Виталий Глагола уточнил, что задержанный "сливал" известную ему часть действующей агентуры россиянам.

Задержанный Олег Кулинич СБУ в Крыму возглавлял до марта 2022 года. А после полномасштабного вторжения России был уволен. Занимал он этот пост с октября 2020 года.

/ t.me/s/VGlagola

Ранее украинские правоохранители задержали помощника народного депутата, которого завербовали российские спецслужбы. Предатель передавал России разведданные о международном сотрудничестве и проведении ООС.

Будучи российским агентом чиновник осуществлял разведывательно-подрывную деятельность в органах власти.

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