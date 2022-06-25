ВСУ ликвидировали предателя Украины, который был старшим офицером армии боевиков

Украинские воины ликвидировали изменника Украины - Александра Погребняка из Макеевки. Он с 2014 года воевал против ВСУ в ходе войны на Донбассе.
Бойцы ВСУ уничтожили оккупанта Александра Погребняка ‒ уроженца города Макеевка, что в Донецкой области ‒ который с 2014 года воевал против Украины. О ликвидации оккупанта сообщил полковник ВСУ и блогер Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц").
"Погребняк Александр "Прапор" из города Макеевка Донецкой области. Лже-подполковник, командир орков "1 армейского корпуса ДНР". Предателя догнала карма", ‒ написал он.
Как сообщает блогер Necro Mancer, родился Погребняк в 1973 году. И сразу в 2014 после начала войны на Донбассе начал воевать против Украины.
"Подполковник Погребняк Александр Николаевич 1973 г.р. по кличке "Прапор" из Макеевки лично принимал участие во многих горячих точках Донбасса с 2014 года и, наконец-то, 22/06/22 таки делегионерился", ‒ пишет блогер.
С августа 2016 года Погребняк числился на сайте проекта "Миротворец". Тогда боевик занимал должность заместителя начальника штаба гаубичного артиллерийского дивизиона "1 армейского корпуса ДНР".
В мае 2018 года он входил в батальон боевиков "Легион" и был начальником 2-й части, а потом получил звание "подполковник днр".
К слову, срочную службу в армии Погребняк проходил в 1991-93 годах ‒ уже в ВСУ. То есть, став боевиком "ДНР", он изменил своей воинской присяге.
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Напомним, ранее Анатолий "Штефан" Штирлиц писал: украинские бойцы "задвухсотили" очередного русского оккупанта ‒ пилота вертолета "Ми-35" майора Николая Бугая (уроженца Украины).
Он говорит, что Бугай, покинув некогда родную Черкасскую область, окончил Сызранское высшее военное авиационное училище, затем служил в русской армии и участвовал в агрессии против Сирии, а в 2022 году пошел воевать против Украины.
До того Штефан писал, что бойцы ВСУ ликвидировали очередного русского оккупанта‒хвастуна, заявлявшего, что Россия почти "победила" Украину - Олега Доброва.
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