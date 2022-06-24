Автор книги "Ихтамнет" стал "двухсотым": ВСУ ликвидировали командира зенитно-ракетного взвода РФ

ВСУ ликвидировали командира оккупантов Илью Мазаева / Генштаб ВСУ, Анатолий Штефан

Украинские военные ликвидировали командира зенитно-ракетного взвода РФ - старшего лейтенанта Илью Мазаева. "Двухсотый" был известен, как автор книги "ихтамнет". Об этом заявил офицер ВСУ Анатолий Штефан.

Офицер утверждает, что информация о ликвидации "Мазая" является подтвержденной.

"Командир зенитно-ракетного взвода старший лейтенант Илья Мазаев "Мазай", автор книги" Их там нет", продолжения своей истории уже не напишет. Официально денацифицирован и демилитаризован. Слава Нации! Смерть врагам", - написал Анатолий Штефан.

В базе Миротворец указано, что настоящее имя "Мазая" - Орлов Евгений Михайлович. Он был наемником ЧВК "Вагнер", а до войны в Украине участвовал в боевых действиях в Сирии и Ливии.

Оккупант был разведчиком-снайпером. Он родился в городе Арсеньев Приморского края.

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Напомним, ранее офицер ВСУ и блогер Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц") писал, что украинские бойцы уничтожили нового офицера-начальника российских оккупантов.

В этот раз нашими воинами был ликвидирован руководитель штаба 336-й бригады морпехов российского Балтийского флота полковник Руслан Ширин.

Позднее Штефан писал - украинские бойцы уничтожили бывшего следователя по особо важным делам русской прокуратуры Сергея Красникова, который пошел наемником воевать против украинцев.

По его информации, Красников до выхода на пенсию являлся сотрудником Центрального аппарата следственного комитета РФ и дослужился до звания старшего советника юстиции (армейский аналог звания ‒ полковник).

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