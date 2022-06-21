ВСУ ликвидировали командира роты морских пехотинцев РФ с Камчатки

Войска Украины ликвидировали командира роты морских пехотинцев РФ Алексея Лымарева / Администрация Елизовского района

Силы обороны Украины ликвидировали еще одного российского офицера. В ходе военных действий погиб командир роты морской пехоты войск России, старший лейтенант Алексей Лымарев. Его смерть подтвердили в Елизовском районе Камчатского края. Об этом рассказал офицер ВСУ Анатолий Штефан.

"Командир роты морской пехоты старший лейтенант Алексей Лымарев из Камчатки официально денацифицирован и демилитаризован", - написал он в своем Twitter-аккаунте.

Смерть военного РФ подтвердили на его родине, в Елизовском районе Камчатского края.

"В ходе спецоперации (так в России называют свое военное вторжение, - ред.) в Украине погиб командир роты морской пехоты, старший лейтенант воздушно-десантных войск Алексей Лымарев", - написали на сайте местной администрации.

Простились с ним 20 июня.

Читайте такжеПод Харьковом ликвидировали самого знаменитого бурята-вагнеровца ВахуУказано, что он учился в Корякской средней школы, после пятого класса перевелся в Уссурийское суворовское военное училище.

В 2018 году окончил Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала Маргелова.

Главред сообщал: бойцы ВСУ ликвидировали двоих старших офицеров российских оккупационных войск в Украине – старших оперуполномоченных майоров полиции Мищерякова и Духовникова.

Под Изюмом военные бригады Холодный яр ликвидировали четырех российских военных из Кантемировской танковой дивизии. Согласно документам, им было по 19-21 лет.

Воины сил обороны Украины уничтожили группу элитного спецназа ФСБ. Ликвидирован старший оперуполномоченный 2-го отдела управления "А" центра спецназначения ФСБ Илья Цуприк с позывным "Термит".

Другие новости: