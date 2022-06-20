ВСУ ликвидировали двоих майоров российских оккупационных войск

Ликвидированный российский оккупант Мищеряков / t.me/a_shtirlitz

Бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили еще двоих старших офицеров российских оккупационных войск.

Об этом в своем Telegram сообщил офицер ВСУ, блогер (ник Штирлиц) Анатолий Штефан. При этом он также опубликовал фото убитых рашистов.

По его данным, украинские защитники уничтожили старшего оперуполномоченного майора полиции Мищерякова.

Кроме того, также был ликвидирован старший оперуполномоченный майор полиции Духовников.

"Официально денацифицирован и демилитаризован", - добавил Штефан, комментируя новость об уничтожении старшего офицера РФ.

/ t.me/a_shtirlitz

Напомним, ранее сообщалось о том, что украинские военные уничтожили группу элитного спецназа ФСБ. "Денацифицирован и демилитаризован" в том числе и старший оперуполномоченный 2-го отдела управления "А" центра спецназначения ФСБ Илья Цуприк с позывным "Термит".

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