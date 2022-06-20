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ВСУ ликвидировали элитного российского ФСБшника с позывным "Термит"

20 июня 2022, 08:28

Защитники Украины уничтожили целую группу элитного спецназа ФСБ России. В сеть попало фото одного из уничтоженных российских спецназовцев.

Илья Цуприк
ФСБшник Илья Цуприк ликвидирован ВСУ / Фото twitter.com/Shtirlitz53

Украинские военные уничтожили группу элитного спецназа ФСБ. "Денацифицирован и демилитаризован" в том числе и старший оперуполномоченный 2-го отдела управления "А" центра спецназначения ФСБ Илья Цуприк с позывным "Термит".

О ликвидации оккупанты сообщил в Twitter офицер ВСУ Анатолий Штефан. Информацию о смерти оккупанта подтвердили и российские паблики в Telegram.

Российский ФСБшник "Термит" был уничтожен 17 июня "при выполнении служебных обязанностей".

На родине оккупанта говорят, что за время прохождения службы он "неоднократно поощрялся" руководством управления ФСБ.

Иль Цуприк, Термит
Иль Цуприк с позывным "Термит" был уничтожен 17 июня / Фото соцсети

В российских Telegram-каналах добавляют, что украинские военные уничтожили в целом группу элитных спецназовцев российской ФСБ. И "Термит" – один из тех, о ком было "разрешено" распространить информацию в сети.

Как сообщал Главред, на востоке Украины погиб командир батальона террористов с позывным "Пуля". Террорист якобы погиб в дорожно-транспортном происшествии. Он был комбатом "Народной милиции Донецкой народной республики". РосСМИ пишут, что Пуля участвовал в штурме пригорода Авдеевки.

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