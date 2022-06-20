ВСУ ликвидировали элитного российского ФСБшника с позывным "Термит"

ФСБшник Илья Цуприк ликвидирован ВСУ / Фото twitter.com/Shtirlitz53

Украинские военные уничтожили группу элитного спецназа ФСБ. "Денацифицирован и демилитаризован" в том числе и старший оперуполномоченный 2-го отдела управления "А" центра спецназначения ФСБ Илья Цуприк с позывным "Термит".

О ликвидации оккупанты сообщил в Twitter офицер ВСУ Анатолий Штефан. Информацию о смерти оккупанта подтвердили и российские паблики в Telegram.

Российский ФСБшник "Термит" был уничтожен 17 июня "при выполнении служебных обязанностей".

На родине оккупанта говорят, что за время прохождения службы он "неоднократно поощрялся" руководством управления ФСБ.

Иль Цуприк с позывным "Термит" был уничтожен 17 июня / Фото соцсети

В российских Telegram-каналах добавляют, что украинские военные уничтожили в целом группу элитных спецназовцев российской ФСБ. И "Термит" – один из тех, о ком было "разрешено" распространить информацию в сети.

Как сообщал Главред, на востоке Украины погиб командир батальона террористов с позывным "Пуля". Террорист якобы погиб в дорожно-транспортном происшествии. Он был комбатом "Народной милиции Донецкой народной республики". РосСМИ пишут, что Пуля участвовал в штурме пригорода Авдеевки.

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